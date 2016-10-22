مرتضی تمجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسئولین در آموزش و پرورش به بحث اعتیاد در مدارس بسیار حساس هستند و به خوبی در مدارس موضوع اعتیاد کنترل می شود و تاکنون موردی از اعتیاد در مدارس استان زنجان مشاهده نشده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: دشمن امروز با جنگ نرم وارد عرصه شده و در این راستا دانش آموزان در معرض تهدید معضل خانمان سوز اعتیاد هستند ولی آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد فرهنگی در بحث مبارزه و مقابله با اعتیاد در بین دانش آموزان مهارت های زندگی را در دستور کار دارد.

وی اظهار کرد: در راستای کاهش اعتیاد در مدارس باید دانش آموزان به سمت مهارت های زندگی سوق داده شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان افزود: باید دانش آموزان با آسیب های ناشی از مواد مخدر آشنا شوند و دانش آموزان باید بدانند که مصرف مواد مخدر نه تنها باعث کاهش استرس نمی شود بلکه تفکر افراد را هم مختل می کند.

تمجیدی تصریح کرد: معلمان با آموزه های خود دانش آموزان را از مضرات مواد مخدر آگاه می کنند و باید این آموزش ها از مدارس شروع شود.

وی گفت: مواد مخدر سرمایه های انسانی را از بین می برد و این ضربه محکمی را به اقتصاد کشور وارد می کند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان افزود: در تمام مدارس استان زنجان کارگاه های آموزشی پیشگیری از مواد مخدر در دستور کار آموزش و پرورش استان زنجان است و تاکنون هم به خوبی اجرا شده است.

تمجیدی با بیان اینکه آموزش و پرورش برآگاه سازی دانش آموزان از اعتیاد برنامه های خوبی را انجام می دهد، گفت: باید خانواده ها هم مراقب رفت و آمد فرزندان خود باشند و آموزش و پرورش تنها در مدرسه می تواند دانش آموزان را کنترل کند.