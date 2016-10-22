کشفیات قاچاق کالا در زنجان ۲۰ درصد رشد دارد

سردار علیرضا صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۲۰ درصدی کشف کالای قاچاق در استان زنجان طی هفت ماه سالجاری خبر داد.

وی اظهار کرد:مبارزه با قاچاق کالا ماموریت اولویت دار نیروی انتظامی استان زنجان است و برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق کالا محموله های کشف شده آتش زده می شوند.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: زنجان در کریدور غرب به شرق است و شبکه های قاچاق کالا از استان زنجان می گذرد که در این میان پلیس زنجان کنترل محسوس و نامحسوس از جاده های زنجان دارد.

صالحی تاکید کرد: طی سالجاری مبارزه با قاچاق کالا اولویت پلیس زنجان است و طی این بازه زمانی کشفیات قاچاق کالا در بحث کالاهای ممنوعه رشد داشته و لوازم یدکی صنعتی ۱۵درصد افزایش، لوازم خانگی و صوتی ۲۳ درصد، منسوجات شامل پارچه و کیف، سوخت نفت سفید و کوزه ای و موارد خوراکی همگی نسبت به سال گذشته افزایش پیداکرده است.

وی افزود: پدیده قاچاق اقتصاد کالا کشور را بیمار کرده و با گسترش آن، بخش تولید، اشتغال کشور صدمه‌دیده و باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در کشور می‌شودو به تبع آسیب های اجتماعی هم افزایش می یابد.

فرمانده انتظامی استان زنجان یاد آورشد: بیشترین کالای قاچاق کشف‌شده طی سال سالجاری کالاهای دخانی، البسه، تلفن همراه، لوازم‌آرایشی و بهداشتی است.

صالحی تصریح کرد: یکی از عوامل مهم در افزایش قاچاق کالا تقاضای مصرف کالای خارجی در کشور است چراکه باید یک الگوی مصرف صحیح در کشور برنامه‌ریزی شود تا اقتصاد سالم رونق پیدا کند و مردم به مصرف کالای داخلی تشویق شوند.

وی افزود: در راستای تحقق شعار سال اقتصادمقاومتی پلیس با قاچاق کالا به جد مبارزه می کند.