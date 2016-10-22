به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، تروریست های داعش در طول حضور خود در روستای برطله واقع در شهر موصل خسارت های فراوانی را به کلیسایی تحت عنوان مار متی وارد آوردند.

بر اساس این گزارش، خسارت هایی که داعش به این کلیسا وارد آورده است، آن را بیشتر به یک «شبه ویرانه» مبدّل ساخته است؛ این در حالی است که قدمت این کلیسا به حدود هزار و 650 سال پیش می رسد.

این در حالی است که نیروهای مشترک عراقی چندی پیش روستای برطله واقع در شهر موصل را آزاد کردند.

نیروهای عراقی پس از آزاد سازی این روستا، پرچم این کشور را بر فراز کلیسای مار متی به اهتزاز درآوردند.

آنها همچنین برای اعلام آغاز مجدد همزیستی مسالمت آمیز در روستای برطله ناقوس کلیسا را پس از دو سال بار دیگر به صدا درآوردند.