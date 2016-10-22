فریبرز دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ۱۲۳ هزار و ۸۵۵ خانوار و به عبارتی ۳۰.۳۲ درصد خانوارهای استان در ثبت‌نام اینترنتی سرشماری مشارکت داشتند.

وی با تأکید به اینکه مهلت ثبت‌نام اینترنتی سرشماری به پایان رسیده است، اضافه کرد: از ابتدای اجرای این طرح ۴۲۰ هزار و ۵۷۵ نفر و به عبارتی ۳۲.۳۶ درصد از جمعیت استان ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: مقایسه درصد خانوار و جمعیت در ثبت‌نام اینترنتی نشان می‌دهد که در این بخش از سرشماری بیشتر خانواده‌های پرجمعیت ثبت‌نام داشته‌اند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان متذکر شد: از کل جمعیت ثبت‌نام کننده، ۲۱۴ هزار و ۶۹۱ نفر مرد و ۲۰۵ هزار نفر زن هستند.

دهقان با تأکید به اینکه نسبت ثبت‌نام مردان به زنان ۱.۰۴ است، ادامه داد: در واقع به ازای ثبت‌نام ۱۰۰ زن، ۱۰۴ مرد ثبت‌نام داشته‌اند.

جمعیت مردان در اردبیل بیشتر از زنان است

وی اولین دستاورد احصا شده از سرشماری را رتبه نخست استان در جمعیت مردان دانست و تأکید کرد: این ارقام نشان می‌دهد جمعیت مردان در اردبیل بیشتر از زنان است.

به گفته معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به غیر از استان بوشهر که جمعیت قابل‌توجهی از مردان برای کار کردن به عسلویه مراجعه می‌کنند، اردبیل رتبه نخست را در بین استان‌ها دارد.

دهقان افزود: ثبت‌نام ۳۰ درصدی خانوارها در مقایسه با ضریب نفوذ اینترنتی استان قابل‌قبول است و می‌توان گفت استان اردبیل در بخش ثبت‌نام اینترنتی سرشماری وضعیت مطلوبی داشته است.

وی با اشاره به آغاز ثبت‌نام حضوری سرشماری از چهار روز گذشته افزود: ۲۳۰ امور سرشماری در شهرها و ۱۱۲ امور سرشماری در روستاها فرایند ثبت‌نام حضوری را اجرا خواهند کرد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تأکید کرد: در مرکز استان ۱۴۳ مأمور سرشماری در شهرها و ۲۰ مأمور در روستاها مسئولیت سرشماری حضوری را به عهده دارند.