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۱ آبان ۱۳۹۵، ۹:۴۰

معاون پژوهشی دانشگاه خبر داد:

ارجاع به مقالات دانشگاه‌آزاد افزایش یافت/ ارتقای رتبه علمی

ارجاع به مقالات دانشگاه‌آزاد افزایش یافت/ ارتقای رتبه علمی

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد گفت: با آغاز روند کیفی سازی مقالات میزان ارجاع به مقالات این دانشگاه افزایش یافته و میزان ارجاع به هرمقاله از ۴.۵۷ به ۴.۸۲ رسیده است.

ابراهیم واشقانی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر از ارتقای رتبه دانشگاه‌آزاد اسلامی در پایگاه علمی تامسون رویترز و افزایش مراجعات به مقالات این دانشگاه خبر داد.

وی افزود: براساس آمار اعلام شده در پایگاه علمی تامسون رویترز تعداد مقالات دانشگاه آزاد در مجلات علمی بدون در نظر گرفتن مقالات ارائه شده در کنفرانس ها در سال ۲۰۱۵ با رشد چشم گیری مواجه بوده که نشان از افزایش تعداد مستندات علمی دانشگاه با کیفیت بالا است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: براساس این آمار می توان اعلام کرد که این دانشگاه مسیر رو به رشدی را طی ۳ سال اخیر شروع کرده است، به نحوی که ۵۱.۲۷ درصد از کل مقالات تولید شده دانشگاه آزاد طی دوره ۳ ساله تولید شده است.

واشقانی از ارتقای رتبه دانشگاه آزاد در پایگاه تامسون رویترز خبر داد و گفت: براساس آخرین اعلام این پایگاه در اول مهرماه سال جاری رتبه این دانشگاه با ۳ پله صعود به جایگاه ۱۶۲ و تعداد مقالات این دانشگاه به ۳۴ هزار و ۱۸ مقاله رسیده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با حرکت در راستای کیفی سازی مقالات دانشگاه ‌آزاد میزان ارجاعات به هرمقاله نیز افزایش داشته به نحوی که میزان ارجاع به هرمقاله از ۴.۵۷ به ۴.۸۲ رسیده است براین اساس دانشگاه آزاد نقش و سهم مهمی در توسعه روند شتاب علمی کشور و سرعت آن داشته است.

کد مطلب 3802180

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