تیم نظام مهندسی قم قهرمان نیم فصل لیگ دسته اول تیراندازی شد

محمد جواد متقیان‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های لیگ دسته اول تیراندازی مردان کشور روز جمعه به پایان نیم فصل خود رسید و تیم نظام مهندسی ساختمان قم توانست با برتری بر حریف خود، صدر نشینی خود در این رقابت‌ها را تداوم ببخشد.

وی افزود: تیم نظام مهندسی قم که نماینده استان قم در لیگ دسته اول تیراندازی مردان کشور است در این مسابقه در تهران برابر تیم هیئت تیراندازی استان بوشهر قرار گرفت و توانست در هر ۲ بخش تپانچه و تفنگ بادی حریف خود را شکست دهد و بدین ترتیب قهرمان نیم فصل شود.

دبیر هیئت تیراندازی استان قم گفت: این پیروزی به تیم نظام مهندسی قم کمک کرد تا بالاتر از نزدیک‌ترین رقیب خود یعنی تیم دانشگاه تهران در صدر قرار گیرد و موقعیت مناسبی برای صعود به لیگ برتر کسب کند گرچه هنوز یک نیم فصل تا پایان مسابقات باقی مانده است.

متقیان‌نژاد بیان داشت: پس از تیم نظام مهندسی قم و دانشگاه تهران، تیم هیئت تیراندازی کرمانشاه قرار گرفته است ضمن اینکه در ۲ بخش تیم تفنگ و تپانچه نیز نظام مهندسی ساختمان قم و دانشگاه تهران با کسب امتیاز مساوی در رشته تفنگ و نظام مهندسی ساختمان قم و پاس جوان نیز در تپانچه در صدر قرار گرفتند.

وی عنوان کرد: تیم تیراندازی نظام مهندسی قم با ترکیبی از نفرات بومی و چند تیرانداز غیر بومی برای تقویت تیم، روانه لیگ دسته اول شده و هدف ما این است که گام به کام پیش برویم و در صورت امکان و حفظ این روند بتوانیم جواز حضور در لیگ برتر کشور را به دست بیاوریم.

دبیر هیئت تیراندازی استان قم تصریح کرد: پس از برگزاری مرحله مقدماتی و مشخص شدن تیم برتر در انفرادی رشته تفنگ بادی، مجید نامداری از دانشگاه تهران با کسب امتیاز ۶۱۷ در مکان اول، محمد حسین شریف‌زاده از آموزش پرورش آذربایجان غربی با کسب امتیاز ۶۱۰ در مکان دوم و محمدرضا بختیاری از هیئت کرمانشاه با کسب امتیاز ۶۰۸ در مکان سوم ایستادند.