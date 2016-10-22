۲۲۵ مصدوم در مازندران امدادرسانی شدند

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر از امدادرسانی امدادگران و نجاتگران این جمعیت به ۵۴ حادثه در هفته گذشته خبر داد و افزود: تیم های امداد ونجات بین شهری استان مستقر در پایگاه های محورهای مواصلاتی موفق شدند ضمن انجام ۵۴عملیات امدادی نسبت به ارائه خدمات موردنیاز به ۲۱ سانحه جاده ای ،۹ حادثه شهری، چهار حادثه کوهستان، یک حادثه دریایی و ساحلی، دو حادثه سیل و آبگرفتگی و همچنین ارائه خدمات امدادی به ۱۷ نفر از مراجعین حضوری به پایگاه ها و پست های امدادی اقدام کنند.

اکبری تصریح کرد: انتقال ۲۸ مصدوم به مراکز درمانی و همچنین ارائه خدمات امدادی سرپایی ۲۲۵نفر مصدومین حوادث مختلف از جمله خدمات جمعیت هلال احمر در یک هفته گذشته بوده است.

اکبری گفت: در این عملیات ها ۲۹۵نفر نجاتگر و امدادگر در قالب ۷۵ تیم امدادی با بکارگیری ۴۳دستگاه روز آمبولانس و خودروی امدادی و پشتیبانی مشارکت داشتند.