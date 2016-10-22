  1. استانها
  2. مازندران
۱ آبان ۱۳۹۵، ۹:۳۹

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران:

۲۲۵ مصدوم در مازندران امدادرسانی شدند

۲۲۵ مصدوم در مازندران امدادرسانی شدند

ساری - مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از امدادرسانی به ۵۴ حادثه طی هفته گذشته در استان خبر داد و گفت: ۲۲۵ مصدوم در این حوادث خدمات رسانی شدند.

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر از امدادرسانی امدادگران و نجاتگران این جمعیت به ۵۴ حادثه در هفته گذشته خبر داد و افزود: تیم های امداد ونجات بین شهری استان مستقر در پایگاه های محورهای مواصلاتی موفق شدند ضمن انجام ۵۴عملیات امدادی نسبت به ارائه خدمات موردنیاز به ۲۱ سانحه جاده ای ،۹ حادثه شهری، چهار حادثه کوهستان، یک حادثه دریایی و ساحلی، دو حادثه سیل و آبگرفتگی و  همچنین ارائه خدمات امدادی به ۱۷ نفر از مراجعین حضوری به پایگاه ها و پست های امدادی اقدام کنند.

اکبری تصریح کرد: انتقال ۲۸ مصدوم به مراکز درمانی و همچنین ارائه خدمات امدادی سرپایی ۲۲۵نفر مصدومین حوادث مختلف از جمله خدمات جمعیت هلال احمر در یک هفته گذشته بوده است.

اکبری گفت: در این عملیات ها ۲۹۵نفر نجاتگر و امدادگر در قالب ۷۵ تیم امدادی با بکارگیری ۴۳دستگاه روز آمبولانس و خودروی امدادی و پشتیبانی مشارکت داشتند.

کد مطلب 3802192

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها