تهدید یک بانک معتبر اروپایی

خبرگزاری اینا نوشت: حوزه خلیج فارس میلیاردها دلار سرمایه خود را در اروپای غربی و بانک دویچه آلمان سرمایه گذاری کرده اند اما پس از تصویب قانون جاستا علیه عربستان سعودی و اختلافاتی که میان دویچه بانک و واشنگتن به وجود آمده است، نگرانی فزاینده ای از ادامه فعالیت تجار عرب در آلمان وجود دارد.

در زمان حاضر بیشترین نگرانی از ادامه فعالیت و همکاری در نزد دویچه بانک برای خاندان حاکم قطر وجود دارد؛ چرا که دویچه بانک با جریمه 14 میلیارد دلاری آمریکا مواجه است و مسؤولان قطری نیز نگرانند که به طور غیرمستقیم سرنوست مشابه قانون 'جاستا' برای آنها به وجود آید. همزمان صندوق سرمایه گذاری ابوظبی نیز در این زمینه فعالیت دارد و نگرانی های فزاینده ای در این زمینه به وجود آمده است.

به نوشته روزنامه 'الانباء' چاپ کویت، علاوه بر سپرده گذاری های کلانی که از سوی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در دویچه بانک صورت گرفته است، تعداد زیادی از شرکت های تجاری در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز قراردادهای میلیاردی همکاری های اقتصادی را با بانک آلمانی امضا کرده اند و هم اکنون ثبات تمامی این دارایی ها به خطر افتاده است.

وقوع این مشکلات در حالی است که اعضای شورای همکاری خلیج فارس، خود با معضلات عدیده مالی ناشی از کسری بودجه دست و پنجه نرم می کنند.