کوبایی ها قبلا امتحانشان را پس داده اند/ نگران تیم ملی نیستیم

روح الله حسینی نایب رئیس فدراسیون بوکس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص زمان برگزاری اردوی تیم ملی بزرگسالان گفت: با دو مربی خارجی کوبایی به تفاهم رسیدیم و منتظر ورود آنها به کشور هستیم تا تمرینات تیم ملی هم آغاز شود.

وی ادامه داد: هر کاری که برای ورود دو مربی کوبایی به کشورمان لازم بوده انجام داده ایم و مشکلی از این بابت نیست. به هر حال آمدن مربیان خارجی به کشور مراحلی دارد که باید از طریق وزارت امور خارجه ما و آنها طی شود. امیدواریم روند کارها با سرعت بیشتری پیگیری شود و به زودی اردوی تیم ملی در رده سنی بزرگسالان را آغاز کنیم.

نایب رئیس فدراسیون بوکس در پاسخ به این سوال که سطح فنی این مربیان جذب شده در چه حدی است گفت: البته این را باید بعد از آمدن این دو مربی و با گذشت زمان تشخیص داد اما مربیان کوبایی قبلا هم امتحان خود را در بوکس ایران پس داده اند و ما خاطره بسیار خوبی از "آسه بال "در تیم ملی داریم. نگران تیم ملی نیستیم و امیدواریم که این دو مربی نیز که با قیمتی مناسب موفق به جذب آنها شدیم عملکرد خوبی داشته باشند و بتوانند به بوکس ایران کمک کنند.