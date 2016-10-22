ساختار برنامه درسی آموزش ادبیات فارسی به غیرفارسی زبانان تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، سیدمحمد حسینی معصوم، دبیر شورایعالی برنامه ریزی درسی و تالیف منابع آموزشی بنیاد سعدی با بیان این مطلب گفت: پس از تصویب فرم های پیشنهاد طرح تألیف و طرح پژوهشی بنیاد سعدی، مقرر شد دبیر شورا فراخوان طرح های تالیف منابع آموزشی بنیاد سعدی را تهیه و به شورا پیشنهاد کند تا پس از تصویب به دانشگاه ها ابلاغ شود.

وی ادامه داد: در ادامه این جلسه طرح کتاب چهار جلدی «آموزش ادبیات فارسی به خارجیان» که در جلسه قبل نیز مطرح شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و با اظهار نظر اعضا، ساختار موضوعی برای کتاب مذکور با رویکرد سطح بندی مطالب متناسب با سطح فراگیران به تصویب رسید و مقرر شد طرح تفصیلی آن تهیه و در جلسه آینده شورا به تصویب برسد و مقدمات انتشار آن فراهم شود.

حسینی معصوم گفت: همچنین کتاب «دستور کاربردی» که توسط مؤلف اصلاح و داوری شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد داوران جلسه‌ای با مؤلف برگزار و اصلاحات نهایی را تعیین کنند تا این کتاب نیز در فرایند چاپ قرار گیرد.

بنا بر این گزارش، در این جلسه، رضامراد صحرایی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی و رییس شورا، سیدمحمد حسینی معصوم، مدیر پژوهشی بنیاد سعدی و دبیر شورا، سیدمحمدرضا دربندی، معاون امور بین‌الملل بنیاد سعدی، احمد صفار مقدم، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سیدضیاالدین تاج الدین، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، حسین قاسم پور مقدم، رییس گروه تالیف زبان و ادبیات فارسی وزارت آموزش و پرورش، سید محمدرضا هاشمی، استادیار زبان و ادبیات انگلیسی و رییس کانون زبان ایران، بهروز محمودی بختیاری، دانشیار دانشگاه تهران و زهرا عباسی، استادیار مرکز تحقیقات زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس حضور داشتند.