پاسگاه های پلیس راه پیش ساخته در استان زنجان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج دست نشان صبح شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: این ساختمان ها برگرفته از تکنولوژی های جدید وبه روز می باشد که از کیفیت بهتری نسبت به ساختمان های قبلی برخوردار است وامید است که بتوان براین اساس شاهد تحول بهتری در محل احداث پاسگاه زنجان- میانه باشیم.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان گفت: ساختمان های جدید پاسگاه های پلیس راه به صورت پیش ساخته و باهدف ایجاد تحولی جدید در سیستم حمل ونقل جاده ای استان وهمچنین به منظور رضایتمندی بیشتر مردم از مسائل و رفع مشکلات جاده ای دراستان زنجان احداث می شود.

دست نشان اظهار کرد: کارزیرساخت های این پاسگاه از مردادماه شروع وانجام گرفته و امیدواریم تاپایان سالجاری به بهره برداری برسد.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان اظهارداشت: پاسگاه پلیس راه مذکور جایگزین پاسگاه فعلی شده ودراین راستا بازسازی پاسگاه های پلیس راه محورزنجان – بیجار و زنجان – خرمدره نیزدردستورکارقراردارد.

دست نشان همچنین یادآورشد: در حال حاضر ۸ پاسگاه پلیس راه در محورهای مواصلاتی استان زنجان وجود دارد.