به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین آلبوم گروه «همنوازان فاخته» به آهنگسازی خشایار پارسا و خوانندگی مهدی امامی با محوریت موسیقی دوره تیموری و مکتب منتظمیه که بخش هایی از آن پیش تر در فرهنگسرای نیاوران تهران در قالب کنسرت اجرا شده بود، به زودی در بازار موسیقی منتشر می شود.

استفاده از مدهای دوره تیموری، شیوه آهنگسازی آن دوره، فرمال بودن قطعات، تلفیق شعر و موسیقی به صورت ملیسماتیک (تحریری)، استفاده از ترنمات (ادوات تحریری) و به کارگیری نوعی سیستم چند صدایی و ضبط اثر به صورت آنسامبل از ویژگی های تازه ترین آلبوم گروه «همنوازان فاخته» است.

هدایت کلاری نوازنده سه تار و بم تار، آرمان حیدریان نوازنده کمانچه، هامون بهرامی مقدم نوازنده سنتور، حسین گازر نوازنده تمبک، مهدی امامی نوازنده دایره و بندیر و خواننده، علیرضا رسولی نوازنده کمانچه آلتو، نیما داغمه چی نوازنده تار و خشایار پارسا نوازنده بم سنتور گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می دهند.