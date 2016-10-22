به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار هوشیار پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید به اینکه در موارد متعددی پاسخگویی مدتها به طول میانجامد، اضافه کرد: لازم است کارشناسان در کمترین زمان ممکن پاسخگوی نامههای سرمایهگذاران باشند.
وی حمایت از سرمایهگذار را ضروری دانست و تأکید کرد: ایجاد وقفه در رسیدگی به درخواستهای سرمایهگذاران منجر به دلسردی میشود و لازم است از این مهم در ادارات خودداری شود.
عضو شورای اسلامی شهر اردبیل با تأکید به اینکه در وضعیت فعلی شهر اردبیل برای توسعه نیازمند سرمایهگذاری بخش خصوصی است، اضافه کرد: بارها پروژههای سرمایهگذاری به دلیل بیتوجهی به مطالبات سرمایهگذاران دچار وقفه شده است.
هوشیار به رکود مالی شهرداری اردبیل اشاره کرد و گفت: سرمایهگذاران بخش خصوصی میتوانند بازوی یاری گر شهرداری باشند و وظیفه تمامی دستگاهها حمایت از بخش خصوصی است.
وی جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی را راه نجات شهر اردبیل توصیف کرد و افزود: نمیتوان انتظار داشت در وضعیت رکود مالی شهرداری پروژههای بزرگ اجرا کند.
عضو شورای اسلامی شهر اردبیل خواستار فرهنگسازی جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی توسط رسانهها شد و گفت: اگر مسئولان به ضرورت توسعه باور دارند میبایست حمایت از سرمایهگذار به شکل مطلوب اجرایی شود.
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