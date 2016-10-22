تصویربرداری فیلم کوتاه «تولد» به پایان رسید/ آغاز تدوین

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فیلم کوتاه «تولد» به کارگردانی و تهیه کنندگی محمدرضا یکانی به پایان رسید و تدوین آن توسط بهرام لطفی آغاز شد.

این فیلم که از تولیدات موسسه هنری تصویر «ستاره هنر» است با موضوع و محوریت شهدای مدافع حرم ساخته شده است و سعی دارد تا استقامت و مقاومت خانواده های این عزیزان را از نگاه دختر ١٠ ساله شهید به تصویر کشد.

نویسنده، تهیه کننده و کارگردانی این فیلم را محمدرضا یکانی برعهده دارد. این اثر با همکاری مدیریت امور هنری ارتش جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است و اشاره ای به زندگی شهید مدافع حرم سرهنگ مرتضی زرهرن دارد.

در این فیلم کوتاه بازیگرانی چون سعید نورالهی، الهام وفامهر، ساینا سرهنگیان و مائده نجفی حضور دارند.

فیلم کوتاه «تولد» به مدت ۱۵ دقیقه ساخته شده است.