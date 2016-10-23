پرسپولیس قدرتمندترین تیم ایران است/ هنوز پولم را از باشگاه نگرفتم

آندره پانادیچ در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضورش در کادر فنی تیم ملی کرواسی گفت: به دعوت کاچیچ به تیم ملی کرواسی آمدم و کارهای آنالیز و بررسی حریفان در این کادر فنی به عهده من است. ما تیم خیلی خوبی داریم و مطمئنا در مسابقات مقدماتی جام جهانی موفق خواهیم شد و به جام‌جهانی 2016 روسیه صعود خواهیم کرد. ما تیم خیلی خوبی داریم و در حال حاضر یکی از بهترین تیم های اروپا هستیم.

وی افزود: ما بازیکنان خیلی خوبی داریم و یکی از بهترین تیم‌ها هستیم اما در گروه آسانی قرار نداریم.ایسلند، کوزوو، اوکراین، ترکیه و فنلاند همگروهان ما هستند که همه آنها تیم های قدرتمندی هستند اما در راه راهیابی به جام جهانی باید هدفمان را در هر مسابقه روی پیروزی در هر مسابقه و رسیدن به سه امتیاز بگذاریم زیرا این موضوع در این راه از همه چیز مهمتر است.

مربی تیم ملی کرواسی در پاسخ به این پرسش که کدام تیم مهمترین حریف شما در گروه محسوب می‌شود، تصریح کرد: همه تیمهای گروه خوب هستند اما ایسلند، اوکراین و ترکیه جدی ترین رقیب های ما هستند.

پانادیچ در خصوص اینکه آیا هنوز بازی های پرسپولیس را دنبال می‌کند یا خیر، تصریح کرد: بله من روزهای خوبی را در این تیم داشتم و هنوز بازیهای پرسپولیس را دنبال می‌کنم. می‌دانم که این تیم از ابتدای لیگ جدید نتایج خیلی خوبی را کسب کرده و در حال حاضر نیز در صدر جدول رده بندی قرار دارد.

وی تصریح کرد: پرسپولیس امسال بهترین تیم ایران است و کادر فنی خوبی نیز دارد این تیم قطعا امسال مدعی اصلی کسب عنوان قهرمانی در ایران خواهد بود.

مربی پیشین پرسپولیس در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا طلبش را از این باشگاه گرفته یا خیر تصریح کرد: برخلاف صحبت های انجام شده هیچ کدام از تعهدات باشگاه پرسپولیس مبنی بر پرداخت مطالباتم انجام نشده است. تمرکز من روی تیم ملی کرواسی است اما همانطور که پیش از این هم این موضوع را گفت، وکیلم از طریق دادگاه فیفا پیگیر این موضوع است.