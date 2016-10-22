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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۲

اجلاس توسعه دهندگان وب فارسی برگزار می شود

اجلاس توسعه دهندگان وب فارسی برگزار می شود

اجلاس توسعه دهندگان وب فارسی ۲۲ آذر در مرکز همایشهای وزارت ارتباطات با شرکت فعالان وب و توسعه دهندگان فضای مجازی از سراسر ایران، توسط کانون توسعه دهندگان فضای مجازی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا همتی رئیس کانون توسعه دهندگان فضای مجازی در نشست خبری، اهداف برگزاری این اجلاس ملی را تشریح کرد و گفت:
با گسترش روزافزون استفاده از فناوری در کشورمان و استقبال حداکثری افراد جامعه به فضای مجازی، در سالهای اخیر شاهد پیشرفتهای چشمگیر و اتفاقات فراتر از انتظار در این حوزه توسط فعالان عموماً جوان این عرصه بودیم که در همین راستا حمایت های مالی و معنوی متعددی نیز توسط سرمایه گذاران این عرصه، صورت پذیرفته است.

وی افزود: اما پر واضح است که پیشرفت این عرصه با کمک و حمایت های همه جانبه سازمان های دولتی و دولتمردان و فعالان حوزه های مرتبط در بخش های دولتی شتاب گرفته و فعالان جوان این عرصه فرصت ارائه ایده های ناب خود را بهتر خواهند یافت و متعاقبا حمایت های بهتری از این افراد صورت خواهد گرفت.

رئیس کانون توسعه دهندگان فضای مجازی گفت: این موضوع یعنی ارتباط دولت با فضای فعلی وب فارسی و جوانان این عرصه هرگز ارتباطی نزدیک و دوستانه و به دور از تکلف و مشکلات خود نبوده است و همین موضوع سبب شده افراد فعال در حوزه های وب و فضای مجازی علاقه کم و ناچیزی نسبت به ایجاد نتورک و ارتباط با این بخش پیدا کنند.

وی با اشاره به برگزاری بیش از ۳۰ رویداد موفق در حوزه های فناوری اطلاعات، فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی توسط کانون توسعه دهندگان فضای مجازی تاکید کرد: ما در اجلاس توسعه دهندگان وب فارسی که مستقیما با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) صورت پذیرفته، بنا داریم تا اولین سنگ بنای این حرکت عظیم را بگذاریم و فضا را برای شروع همراهی فعالان این عرصه، دولتمردان، دولت و کشورمان ایران، آماده کنیم.

همتی محورهای اصلی برگزاری این اجلاس را کسب و کارهای اینترنتی، اقتصاد فضای مجازی، امنیت سایبری، سیستم های تحت وب و طراحی و توسعه وب عنوان کرد.

ریاست کانون توسعه دهندگان فضای مجازی با بیان اینکه ۸ سخنران کلیدی در این اجلاس سخنرانی خواهند کرد ادامه داد: اجلاس توسعه دهندگان وب فارسی با دعوت و حمایت همزمان دو بخش دولتی و خصوصی آغاز به کار خواهد کرد و این بار بنا داریم تا این دو اقلیم دور افتاده از یکدیگر را کمی نزدیکتر کنیم تا زمینه را برای گام های بعدی توسط «کانون توسعه دهندگان فضای مجازی» و سایر دوستان همنظر مهیا سازیم.

همتی زمان برگزاری این اجلاس را ۲۲ آذر ماه سال جاری عنوان کرد و گفت: در حاشیه این اجلاس با برگزاری پانلی تخصصی به بررسی فعالیت های استارتاپ های در حال رشد و چالش ها و راهکارهای راه اندازی استارتاپ در ایران خواهیم پرداخت.

ریاست کانون توسعه دهندگان فضای مجازی عنوان کرد: در این مراسم از برخی توسعه دهندگان فضای مجازی تقدیر خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به علاقه مندی شرکت های دانش بنیان و فعالان فضای مجازی به زمینه های مورد بحث در این اجلاس خاطر نشان کرد: امیدوارم شما فعالان عرصه مهم فضای مجازی و توسعه وب فارسی که الحق از بزرگترین و مهمترین افراد این جامعه هستید،  با حضور خود در این اجلاس به ما در رسیدن به این هدف مهم کمک کنید تا مسیر حرکت کشور به سوی استقلال و تعالی فضای سایبری تسریع شود.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و حضور در بزرگترین گردهمایی توسعه دهندگان فضای مجازی باید به وب سایت اجلاس به نشانی http://www.pwconf.ir مراجعه کنند و یا با شماره ۸۸۳۴۰۹۰۶ کانون توسعه دهندگان فضای مجازی تماس بگیرند.

کد مطلب 3802227

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