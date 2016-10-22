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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

موقوفات کشاورزی آستانه مقدسه قم بیش از ۳۵۰۰ هکتار است

موقوفات کشاورزی آستانه مقدسه قم بیش از ۳۵۰۰ هکتار است

قم - مدیرعامل موسسه فرهنگی - اقتصادی زائر با بیان اینکه موقوفات کشاورزی آستانه مقدسه قم بیش از ۳۵۰۰ هکتار است، گفت: برای نخستین بار توانستیم آبیاری نواری تیپ را در قم اجرا کنیم.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: خدمات و برکات کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه(س) به حرم مطهر خلاصه نمی‌شود و گستره‌ای به وسعت ایران اسلامی از برکات وجود این بانوی کرامت بهره‌مند هستند. موسسه‌ای به نام کریمه اهل بیت(ع) فعالیت می‌کند که برکت موقوفات و پول‌های متبرکه عاشقان آل الله، در حوزه اقتصادی و فرهنگی کشور فعالیت دارد.

موسسه فرهنگی- اقتصادی زائر کریمه، مجموعه‌ای است که تحت نظر تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) فعالیت دارد و در عمر بیست ساله خود به قطب‌های خوبی در حوزه اقتصادی به ویژه کشاورزی دست یافته است.

موسسه‌ای که به گفته مدیرعامل موسسه فرهنگی - اقتصادی زائر پایلوت قابل اتکایی برای توسعه و ترویج اقتصاد مقاومتی است.

حسین فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه موقوفات کشاورزی آستانه مقدسه بیش از ۳۵۰۰ هکتار است، گفت: در این اراضی ۲۰ حلقه چاه دایر شده و انواع محصولات کشاورزی اساسی استان تولید می‌شود.

تشریح فعالیت‌های زراعی - دامی

وی عمده تولید پاییزه زمین‌های زراعی را گندم، کلزا و جو اعلام کرد و گفت: در سال جاری بیش از ۱۴۰۰ تن گندم و ۶۸۰ تن دانه روغنی کلزا تولید و تحویل اداره کل غله استان داده‌ایم.

 مدیرعامل موسسه فرهنگی - اقتصادی زائر کریمه با اشاره به نقش حیاتی روغن کلزا در چرخه غذایی کشور، افزود: میزان و کیفیت تولید کلزا در موقوفات آستانه در نوع خود بی‌نظیر است و سبب شگفتی و تقدیر مسئولان استان شده است.

فراهانی تولید جو را به منظور مصرف بخش دامپروری دانست و بیان کرد: این موسسه با برخورداری ۴ هزار رأس گوسفند و هزار رأس گوساله در موقوفه جعفرآباد قم توانسته علاوه بر تأمین گوشت مهمانسرای حرم مطهر محصولات خود را به شهرهایی چون تهران و خراسان رضوی صادر کند.

چرا باید دولت اقدام به واردات بی‌رویه محصولات دامی کند، در حالی که می‌تواند صادر کننده باشد

این کارشناس ارشد کشاورزی با بیان اینکه واردات بی‌رویه و بی‌دلیل گوشت قرمز بخش دامداری کشور را زیان ده کرده است، گفت: واقعاً اگر دغدغه و منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه توسعه کشاورزی نبود، هیچ توجیهی نداشت که بخش دامداری موسسه فعال بماند.

فراهانی از طرح مطالعاتی پرورش بز شیری - گوشتی با بهره‌وری بالا خبر داد و گفت: چرا باید دولت اقدام به واردات بی‌رویه محصولات دامی کند، در حالی که کشور توانایی تأمین نیازهای خود را دارد و حتی می‌تواند صادر کننده هم باشد.

اجرای آبیاری نواری تیپ در سطح کشاورزی برای اولین بار

وی در ادامه از یکی از طرح‌های پایلوت موسسه در بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی خبر داد و اعلام کرد: برای نخستین بار توانستیم با اجرای آبیاری نواری تیپ در سطح کشاورزی محصولاتی مانند کلزا، گندم و جو بهره‌وری آب را تا دو برابر افزایش داده و میزان مصرف را تا ۶۰ درصدی افزایش دادیم.

مدیرعامل موسسه فرهنگی - اقتصادی زائر کریمه به محصولات کشت بهاره موسسه اشاره کرد و گفت: تولید پنبه، یونجه، صیفی‌جات و ذرت علوفه‌ای با دو ویژگی ارگانیک و غنی شده از جمله تولیدات کشت بهاره موسسه است.

وی با اعلام اینکه موسسه از بیش از ۸۰۰ هکتار انواع محصولات باغی برخورداراست، ابراز کرد: تولید انواع پسته، زیتون، بادام، انگور، به و انار در حوزه فعالیت بخش کشاورزی موسسه است.

فراهانی، بهره‌برداری از ۵۵۰ هکتار باغ پسته را از جمله کارهای موسسه دانست و گفت: خوشبختانه موفق به تولید ۱۰۰ تن انار قجاق که سازگاری مناسبی با اقلیم قم دارد، دست یافتیم.

وی از توسعه و کشت گیاهان دارویی در سال‌های اخیر خبر داد و افزود: در این راستا اقدام به تولید انواع به لیمو، آلوئه ورا و گل محمدی کرده‌ایم.

این خادم کریمه اهل بیت(ع) با بیان اینکه اقدام به کشت ۱۰ هکتاری گل محمدی کرده‌ایم، گفت: عرقیات حاصل از کشت گل محمدی برای مصارف حرم مطهر پیش بینی شده است.

در نظر داریم محصولات خود را به با بهترین قیمت و کیفیت در اختیار مجاورین و زائرین قرار دهیم

وی از راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ عرضه محصولات کشاورزی و دامی موسسه در جوار حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع) خبر داد و افزود: در نظر داریم در راستای تولید محصولات با کیفیت و بهداشتی و توسعه اقتصادی موسسه، محصولات خود را به با بهترین قیمت و کیفیت در اختیار مجاورین و زائرین قرار دهیم.

فراهانی با تأکید بر اینکه تمامی برنامه‌های خود را بر اساس ابلاغیه اقتصاد مقاومتی تنظیم کرده‌ایم، اعلام کرد: در جلساتی که با تولیت آستان مقدس کریمه اهل بیت(ع) داشته‌ایم، بر ایجاد بهره‌وری و توسعه و تقویت اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقلاب تأکید فراوانی شده است.

کشاورزی مظلوم واقع شده است

وی با تأکید بر اینکه موقوفات امانتی در دست متولیان امر است، گفت: ضروری است در راستای توسعه فرهنگ مبارک وقف کارهای ترویجی – تبلیغی گسترده‌ای صورت گیرد.

مدیرعامل موسسه فرهنگی - اقتصادی زائر کریمه با تأکید بر اینکه حوزه کشاورزی بسیار مظلوم و مورد غفلت مسئولان است، گفت: واردات بی‌رویه، نبود رونق کافی در صنایع وابسته و تبدیلی، عدم ارتباط مناسب و فعال میان حوزه کشاورزی و صنایع نوین، نبود دانشجوی متخصص و کاربردی در حوزه کشاورزی، عدم انطباق میان تئوری‌های علمی کشاورزی با واقعیات حوزه کشاورزی از جمله معضلات موجود در این بخش است.

کد مطلب 3802238

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