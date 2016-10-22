علی سنگینیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرایط بازار سرمایه ایران امروز به خوبی نمود شرایط اقتصادی ایران است و وقتی هم که به صنایع نگاه می‌کنیم، عمده صنایع کشور با مازاد ظرفیت تولید و موجودی انبار مواجه هستند و سود شرکت‌ها در حال کاهش بوده و صادرات هم کمتر شده است؛ به نحوی که تولید زیر ظرفیت اسمی شرکتها صورت می‌گیرد و شرکتهای ایرانی هم اکنون حال و روز خیلی خوبی ندارند؛ بنابراین تولید در فضای خیلی خوبی صورت نمی‌گیرد که به تبع آن، بازار سرمایه نیز بتواند به خوبی رشد کند.

نایب‌رئیس سابق هیات مدیره فرابورس افزود: طبیعتا آثار نامناسب اقتصادی به خوبی در بازار سرمایه دیده می‌شود؛ چراکه سودآوری شرکتها اکنون شرایط ایده‌آلی ندارد و راضی کننده نیست؛ همین وضعیت در بازار سرمایه نیز مشاهده می‌شود؛ به خصوص اینکه بعد از اتفاقاتی که در برجام ر خ داد، انتظار این بود که نتایج ناشی از آن به سرعت در اقتصاد ایران اثر بگذارد و شرکتها از این وضعیت رخوت و رکود بیرون بیایند؛ اما گذشت زمان نشان داد که خیلی نمی‌توان در این حوزه عجله کرد و اگر واقع بینانه نگاه کنیم، این تاثیرات با صرف زمان بیشتری در اقتصاد اثر می‌گذارد؛ بنابراین علیرغم پیش‌بینی‌هایی که برای بازار سرمایه در سال ۹۵ صورت می‌گرفت که امسال، شرایط بازار بهتر از ۹۴ خواهد بود؛ اما متاسفانه این چنین نشد.

وی تصریح کرد: امسال علیرغم اینکه رشد اقتصادی کشور مثبت شده است، انتظار داشتیم تعاملات اقتصادی ما با دنیا گسترش پیدا کرده و تعاملات بانکی نیز تسهیل شود، اما این موضوع احساس نشد و عملا آنچه که انتظار داشتیم رخ نداد، به همین دلیل فعلا شرایط بازار سهام، همان شرایط یک سال گذشته است.

سنگینیان خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی هنوز نمودی در بازار سرمایه نداشته است، چراکه این رشد برای ایجاد تحرک در بازار کم است؛ ضمن اینکه اعداد و ارقامی که محقق شده بعد از سه دوره رکود محض که اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۵ درصد کوچکتر کرده است، رخ داده و این رشد توانسته بخشی از آن کوچک شدن را جبران کند؛ ولی هنوز اقتصاد ایران به شرایط قبل برنگشته‌ است، اگرچه از رکود خارج شده و رشد منفی از کشور رخت بربسته است، بنابراین رشد دو تا سه درصدی برای اقتصادی که نیازمند رشدهای بالا است و بیکاری بالایی دارد، نمی‌تواند بازار سرمایه را تحریک کند.

وی اظهار داشت: رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی برای یک فصل، نمی‌تواند نمود عینی در سود شرکتها و قدرت خرید مردم داشته باشد؛ پس اگر منتظریم رشد اقتصادی، بازار سرمایه را تکان دهد، باید این رشد در فصول متمادی ادامه یابد و اگر دو فصل این روند رشد را داشته باشیم، حتما در بازار سرمایه نمود پیدا خواهد کرد.

سنگینیان در خصوص چگونگی برنامه‌ریزی دولت برای رشد بازار سرمایه در نیمه دوم امسال نیز گفت: دولت برای ماههای پیش رو، اگر بخواهد بازار سرمایه کشور تکان بخورد، باید اقتصاد و صنعت کشور را تکان دهد و بحث تامین مالی و مشکلات پیش روی کارخانجات را حل و فصل کرده و به شرکتها کمک کند که صادرات بیشتری داشته باشند، از طرف دیگر اقتصاد کشور اگر در یک چرخه به حرکت درآید، بازار سرمایه را نیز تکان خواهد داد.