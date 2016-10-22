العالم نوشت: علت این انتخاب آن است که رنگ آبی رنگ آرامش است و گاهی اوقات به آن رنگ "نیروانا" اطلاق می شود که نماد آرامش و آسمان و آب و خواب و تعقل و اعتماد و امنیت است؛ و مهمتر از آن نشاندهنده ارتباطات و تعامل است و در اصل پایگاه های الکترونیکی با هدف برقراری ارتباط طراحی شده اند.

رنگ آبی میزان تعامل را افزایش می دهد، در حالی که رنگهای دیگر ذهن کاربر را متشتت و پراکنده می کنند. اغلب سایت هایی که با رنگ آبی طراحی شده اند، برحسب نیازها و اهداف خود، طیف های مختلفی از رنگ آبی بکار می برند.

هر پایگاه و شبکه اجتماعی بنا به دلایل مشخص طراحی مناسبی را اختیار می کند. لوگوی تویتر یک پرنده است که رنگ آبی آن نشاندهنده آسمان در یک روز زیبا است. مارک زاکربرگ مؤسس شبکه اجتماعی فیسبوک، رنگ آبی را به این دلیل انتخاب کرد؛ چون دچار کوررنگی ست و از این رو آبی برای وی رنگ بهتری بوده است.

رنگ آبی و بازاریابی

برنامه اسکایپ نیز برای ایجاد حس ابتکار و نوآوری از رنگ آبی استفاده می کند. همچنین بسیاری از شرکت های فنی ازهمان رنگ برای بازاریابی و جذب مشتریان استفاده می کنند. این رنگ به شرکت ها احساس ثبات می بخشد، برخلاف رنگ قرمز و نارنجی که نماد قدرت و هیجان هستند. به عنوان راهکاری برای بازاریابی، رنگ آبی به سه دلیل برای جذب مشتریان طراحی می شود:

- نوعی خوشامدگویی و استقبال گرم از مشتریان: پایگاه های اینترنتی تمایل دارند تا در طراحی خود از رنگ آبی استفاده کنند تا نوعی خوشامدگویی را به کاربر القا کنند و کاربران خود را در فضایی دوستانه و به دور از خستگی و کسالت یابند.

- القای امنیت و اعتماد: آن دسته از سایتهایی که از رنگ آبی استفاده می کنند، گویی در گوش کاربران این عبارت را زمزمه می کنند که "به من نگاه کن! من ایمن و قابل اعتماد هستم و می توانی به من اعتماد کنی"!

- محو شدن در پس زمینه: این مساله هدف اصلی انتخاب رنگ آبی محسوب می شود؛ زیرا کادر و زمینه، در پس زمینه محو می شود و به خواننده امکان می دهد تا هرچه بیشتر بر نوشته ها تمرکز کند.