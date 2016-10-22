۲فیلم دانش آموزی از قزوین به مسابقات بین المللی فیلم رشد راه یافت

سالار قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ۸ فیلم ارسالی از استان قزوین به چهل و پنجمین دوره مسابقات بین المللی فیلم رشد، ۲ فیلم موفق به ورود به رقابت های این جشنواره شدند.

وی خاطر نشان کرد: جشنواره بین المللی فیلم های آموزشی-تربیتی رشد با هدف انتقال پیام های تربیتی به دانش آموزان برگزار می گردد، در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دانش آموزان استان قزوین در موضوعات مختلف موفق به ساخت فیلم کوتاه شدند که ۸ فیلم آنان برای بازبینی اولیه به دبیرخانه چهل و پنجمین دوره مسابقات بین المللی فیلم رشد ارسال شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: پس از ۲ ماه بازبینی فیلم های رسیده به این جشنواره توسط داوران ایرانی و بین المللی، دو فیلم کوتاه دانش آموزی استان قزوین به نام های «یک آشفتگی» و «اعتیاد نامرئی» به چهل و پنجمین دوره مسابقات بین المللی فیلم رشد راه یافت.

قاسمی در ادامه گفت: فیلم کوتاه «یک آشفتگی» به کارگردانی معصومه دهقان نژاد از آموزشگاه شاهد نرگس ناحیه یک قزوین و فیلم کوتاه «اعتیاد نامرئی» به کارگردانی محمد امین بغدادی از آموزشگاه شاهد پیامبر اعظم شهرستان البرز وارد این جشنواره شدند.