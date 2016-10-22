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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲

بیانیه انجمن علمی روانپزشکان ایران؛

رفتار و درمان اختلالات روانپزشکی بیش از گذشته اهمیت پیداکرده است

رفتار و درمان اختلالات روانپزشکی بیش از گذشته اهمیت پیداکرده است

انجمن علمی روانپزشکان ایران، با صدور بیانیه ای اعلام کرد؛ سلامت روان، مسئله ای چند بعدی است، نیازمند توجه به مؤلفه های روانی و اجتماعی در کنار مؤلفه زیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته پایانی مهرماه، مصادف با هفته بهداشت روان، سی و سومین کنگره سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران، با حضور بیش از ۸۰۰ نفر از روانپزشکان کشور و مهمانان خارجی در بیمارستان میلاد تهران از ۲۷الی ۳۰ مهر ماه برگزار گردید.

در این همایش در زمینه عصب روانپزشکی، علوم اعصاب و کارگروهی در سلامت روان جدیدترین یافته ها ارائه گردید.

با توجه به پیشرفت آگاهی از عملکرد مغز و ارتباط آن با پدیده های ذهنی و رفتاری، یافته های نوین علوم اعصاب در فهم ذهن، رفتار و درمان اختلالات روانپزشکی بیش از گذشته اهمیت پیداکرده است.

سلامت بطور کل و سلامت روان به طور خاص، مسئله ای چند بعدی است، نیازمند توجه به مؤلفه های روانی و اجتماعی در کنار مؤلفه زیستی است. بکارگیری این عوامل در سلامت روان، نیاز به همکاری مؤثر میان متخصصین علوم زیستی و طبی، روانشناسی و جامعه شناسی دارد.

براین اساس در کنگره امسال، در کنار روانپزشکان، روانشناسان و متخصصین علوم انسانی پیرامون این عوامل و همکاری گروهی بین رشته ای به ارائه مطلب پرداختند.

پیام هفته بهداشت روان در سال جاری کمک های اولیه روانشناختی است و اشاره به تلاش همگانی برای ارتقاء سلامت روان و تاکید بر پیشگیری اولیه دارد.

مطابق این پیام و اشاره آن به نقش همگان در بهبود سلامت روان، سعی شد در مباحث طرح شده، به نقش مسئولیت و تلاش جمعی در بهبود سلامت روان اشاره شود و در این کنگره به درستی نیز، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر نقش همه آحاد اجتماع در پیشگیری اولیه سلامت روان تاکیدکردند تا نابسامانی روانی در جامعه کاهش یابد.

بدیهی است نقش علوم اعصاب و کارگروهی در سلامت روان محدود به این زمان نخواهد بود و امیداست با برنامه ریزی هدفمند ضمن بکارگیری از دانش روزآمد علوم اعصاب بتوان مسئولیت جمعی و کارگروهی را در سلامت روان کشور نهادینه کرد.

کد مطلب 3802250

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