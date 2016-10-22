نقش تأثیرگذار بخش خصوصی در توسعه گردشگری/ ضرورت توجه به کار گروهی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد زرین جویی نائب‌رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خرم آباد در جلسه کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد با اشاره به اقداماتی که در فرودگاه مرکز استان در حال انجام است، اظهار داشت: اهمیت زیرساخت‌های حمل و نقل در توسعه‌ صنعت گردشگری بر هیچ کس پوشیده نیست، اما تنها نباید همه‌ تمرکزمان را روی فرودگاه بگذاریم.

وی گفت: عمده‌مشکل ما در مسیر توسعه‌ صنعت گردشگری لرستان این است که به کار گروهی قائل نیستیم و این مسئله به استفاده نکردن از سرمایه‌های واقعی اجتماعی برمی‌گردد.

نائب‌رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خرم آباد با تاکید بر اینکه در خصوص نقش سرمایه‌های اجتماعی تاکیدات فراوانی وجود دارد، بیان داشت: ظرفیت تشکل‌های مردم‌ نهاد یک ظرفیت انکارنشدنی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

زرین جویی افزود: اگر بخواهیم به دنبال ایجاد تشکل‌های صنفی باشیم نباید از نقش مردم در این مورد غافل باشیم.

باید به همه‌ تکه‌های پازل گردشگری توجه کنیم

سید محمد قاسمی عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خرم آباد نیز در این جلسه با طرح این پرسش که شهرهای بزرگ و مشهور دنیا مثل پاریس، مادرید و میلان چه کرده‌اند که تبدیل به مقصد گردشگری شده‌اند؟ اظهار داشت: شاید اصلی‌ترین عامل این باشد که آن‌ها به همه‌ حوزه‌های مرتبط با صنعت گردشگری توجه نشان داده‌اند.

وی با بیان اینکه به صورت کلی چهار بخش دولتی، بخش خصوصی، بخش عمومی و آژانس‌ها ذینفعان اصلی صنعت گردشگری هستند افزود: پازل گردشگری تکه‌های متنوعی دارد که برای رسیدن به نتیجه‌ مطلوب، ضروری است به همه‌ این تکه‌ها توجه شود.

این عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خرم آباد از تلاش اتاق بازرگانی برای نشان دادن توجه به این تکه‌ها تقدیر کرد و بیان داشت: پیشنهاد می‌کنم برای پرداختن منسجم و تخصصی به موضوع توسعه‌ گردشگری لرستان، کارگروهی به ریاست استاندار و دبیری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تشکیل شود تا در قالب آن به صورت تخصصی امکان پرداختن به تکه‌های مختلف پازل گردشگری استان وجود داشته باشد.

هر جا توسعه اتفاق افتاده، بخش خصوصی پای کار بوده است

یکی دیگر از اعضای کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خرم آباد با اشاره به مدل‌های موجود توسعه‌ در جهان گفت: باید بپذیریم که دیگر دوران آزمون و خطا گذشته است.

شاهپور طهماسبی اظهار داشت: در سطح جهانی دو مدل سرمایه‌داری و غیر سرمایه‌داری برای توسعه وجود داشته که دومی توفیقی به دست نیاورده و از رده خارج شده است.

وی افزود: هر جای جهان توسعه اتفاق افتاده است بخش خصوصی پای کار بوده است.

ین عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خرم آباد با تاکید بر نقش دانشگاه‌ها در توسعه‌ گردشگری بیان داشت: اضلاع مثلث طلایی توسعه گردشگری، دولت، مردم و انجمن‌های مدنی هستند که اتاق خرم‌آباد می‌تواند زیرساخت مناسبی برای ایجاد ارتباط میان اضلاع این مثلث طلایی باشد.