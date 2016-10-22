به گزارش خبرگزاری مهر، احسان ناصر در جلسه کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: خوشبختانه امروز شاهد سریع‌تر شدن روند توسعه‌خواهی در لرستان و تلاش‌های همگانی و خوبی در این زمینه هستیم که این امر امیدوارکننده است.

وی با تاکید بر ایجاد زیرساخت‌ها در صنعت گردشگری لرستان افزود: در این خصوص افزایش پروازها با تمرکز بر مقصد تهران اهمیت دارد، چرا که باید بپذیریم هنوز امورات کشور با تمرکز بر تهران صورت می‌گیرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد با تاکید بر نقش مهم کمیسیون گردشگری اتاق خرم‌آباد و دغدغه‌ها و فعالیت‌های کارشناسان این حوزه اظهار داشت: قرار است از ظرفیت کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی اتاق برای طرح موضوع و دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بهره ببریم که در زمینه‌ گردشگری با توجه به شرایط خاص استان از این حیث، اهمیت کمیسیون گردشگری و نظرات کارشناسی اعضای آن بسیار حائز اهمیت است.

ناصر بیان کرد: در همین خصوص پیشنهاداتی فراهم شده که در جلسه‌ مطرح و نظرات کارشناسی اعضای کمیسیون را در خصوص آن دریافت و اعمال می‌کنیم.

وی عنوان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که به صورت پیشنهاد آماده‌ ارائه است بخش قیمت‌گذاری خدمات مراکز پذیرایی و اقامتی است که پیشنهاد کرده‌ایم خود فعالان این حوزه بر اساس وضعیتی که با آن مواجه هستند تعیین‌کننده باشند.