مرگ ۴۶ نفر براثر حوادث کار در مازندران

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آمارهای مراکز پزشکی قانونی استان در شش‌ماهه سال جاری به ترتیب شهرستان‌های آمل با ۹ مورد، بابل با هفت، ساری و میان درود با پنج مورد بیشترین موارد مرگ ناشی از حوادث کار را داشتند.

وی تصریح کرد: بر اساس این گزارش عمده دلایل مرگ افراد در شش‌ماهه حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی با ۲۴ نفر و پس‌ازآن برق‌گرفتگی با ۱۵ و برخورد جسم سخت با هفت مورد در رتبه بعدی قراردادند.

وی اظهار داشت: بر اساس تفکیک ماه شهریورماه با ۱۵ و مرداد با ۱۴ مورد بیشترین و تیرماه با سه کمترین آمار فوتی در آن به ثبت رسید و سنین ۲۱ تا ۴۰ سال با ۱۵ موردداری بیشترین فوتی و سنین بیش از ۶۱ سال با سه فوتی کمترین آمار فوتی حوادث ناشی از کار را داشتند.

عباسی با اشاره به اینکه از تعداد ۴۶ مورد فوتی ۴۱ نفر متأهل و مابقی مجرد هستند گفت: تعداد ۴۳ نفر از فوت‌شدگان حوادث کار در شش ماه سال جاری ایرانی و مابقی افغانی هستند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران گفت: در شش‌ماهه سال جاری تعداد ۴۴۸ نفر (۴۲۵ نفر مرد و مابقی زن) مصدوم براثر حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل سه درصد کاهش داشت.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه بیشترین حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان است گفت: ارزش نهادن به جان انسان‌ها، داشتن برنامه ایمنی در کار، رعایت استانداردها و قوانین مربوطه، آموزش و ایجاد نظام اطلاع‌رسانی و عبرت از حوادثی که اتفاق افتاده را از مهم‌ترین راهکارها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار دانست.