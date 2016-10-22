نظارت مستمر بر مراکز عرضه مواد خام دامی دشتی

احمد ایزدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش‌های ویژه‌ای برای گسترش نظارت‌ها بر مراکز عرضه در سطح شهرستان دشتی صورت گرفته است و تلاش ویژه‌ای برای افزایش سلامت فرآورده‌های دامی داریم.

وی اضافه کرد: با تشدید بازدیدهای بازرسان و کارشناسان بهداشتی شبکه دامپزشکی شهرستان دشتی در ایام محرم از واحدهای رستوران، قصابی و سردخانه‌ها در شهرستان دشتی، مقدار ۷۸ کیلوگرم مرغ و آلایش مرغ و جگر گوسفند و بز غیر قابل مصرف ضبط و معدوم شد.

رئیس شبکه دامپزشکی دشتی ادامه داد: بازرسان شبکه دامپزشکی دشتی نظارت بهداشتی را بر بیش از ۹۰ مرکز عرضه مواد خام دامی مختلف در سطح شهرستان به صورت مستمر انجام داده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: مجموع نظارت‌ها در شش ماهه اول امسال تعداد هزار و ۵۷۳ نوبت بوده است که طی این بازرسی‌ها بر بیش از ۸۳۸ هزار کیلوگرم مواد خام دامی نظارت بهداشتی شده است.

ایزدی بیان کرد: شهروندان از مراکز عرضه مجاز مواد خام دامی خریدهای خود را انجام داده و به‌ویژه از خرید مرغ‌های غیر کشتارگاهی و لاشه‌های دامی فاقد مهر و لیبل معتبر دامپزشکی پرهیز کنند.

رئیس شبکه دامپزشکی دشتی افزود: شهروندان در صورت مشاهده موارد غیر بهداشتی مرتبط با دامپزشکی، کارشناسان این شبکه را مطلع کنند.