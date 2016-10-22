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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۳۲

با حضور آیت الله علما؛

دبیرستان علوم و معارف اسلامی«صدرا» در کرمانشاه افتتاح شد

دبیرستان علوم و معارف اسلامی«صدرا» در کرمانشاه افتتاح شد

کرمانشاه- دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرا با اعتبار ۸۵۰ میلیون تومان، از پروژه های سفر رهبری، با حضور مسئولین کشوری در کرمانشاه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرا امروز شنبه با حضور جمعی از مسئولین کشوری، نماینده ولی فقیه در استان  و مسئولین استانی در شهرک پرواز کرمانشاه افتتاح شد.

این پروژه از پروژه های سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه است.

اعتبار مورد نیاز برای این پروژه ۸۵۰ میلیون تومان برآورد شده که ۷۵۰میلیون تومان آن توسط شرکت نفت و گاز و مابقی اعتبارات از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری تامین شده است.

این پروژه در زمینی به مساحت ۷۵۰ متر و ۳ طبقه با ۶ کلاس احداث شده است که در دو شیفت فعالیت دارد و دروس اول و دوم دبیرستان در آن ارائه می شود.

کد مطلب 3802275

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