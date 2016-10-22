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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۳۷

رئیس صندوق رفاه خبرداد:

تغییر آشپزخانه دانشگاهها از سنتی به صنعتی/ افزایش ۱۲درصدی نرخ غذا

تغییر آشپزخانه دانشگاهها از سنتی به صنعتی/ افزایش ۱۲درصدی نرخ غذا

رئیس صندوق رفاه دانشجویی اعلام کرد: اعتباری که برای تغذیه دانشجویی اختصاص داده می شود با نیاز دانشگاه ها بسیار فاصله دارد برهمین اساس پیشنهاداتی به سازمان مدیریت ارسال کرده ایم .

ذوالفقار یزدان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تغدیه دانشجویی در سال جاری گفت: امسال براساس مصوبه هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان، اقدامات جدی درجهت ارتقاء آشپزخانه ها صورت گرفت و بسیاری از دانشگاه ها با همت خود و کمک صندوق، آشپزخانه های خود را از سنتی به صنعتی تبدیل کردند.

وی ادامه داد: خیلی از سلف سرویس های دانشگاهی بازسازی و تجهیزات آن به روز شد و درجهت تنوع  و ارتقاء کیفیت غذای دانشجو گام های جدی و موثری برداشته شد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: برندهای  مختلفی وارد دانشگاه ها شدند که با یارانه ای که دانشگاه ها به آنها اختصاص می دهد، بتوانند غذای متنوع و با کیفیتی را در دانشگاه‌ها تهیه کنند.

وی یادآورشد: منتهی، یارانه غذا دراختیار صندوق رفاه  دانشجویان نبوده و در اختیار دانشگاه است و متاسفانه براساس بررسی هایی که صورت گرفته، اعتباری که برای تغدیه تخصیص داده شده با نیاز دانشگاه خیلی فاصله دارد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان افزود: برهمین اساس پیشنهاداتی توسط دانشگاه ها و صندوق رفاه به سازمان مدیریت در این خصوص ارایه شده، تا در برنامه ششم گام های جدی دراین زمینه برداشته شده و بتوانیم به دانشگاه‌ها کمک کنیم.

وی ادامه داد: همچنین امسال نرخ غذای دانشجویی نیز در جهت مراعات حال دانشجویان کاهش یافت، این نرخ، در سال ۹۳، ۲۵ درصد و در سال ۹۴، ۱۴.۳ درصد افزایش داشت و امسال در جهت مراعات حال دانشجویان تنها ۱۲.۳ درصد افزایش داشت.

کد مطلب 3802279
زهرا سیفی

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