به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره، سرپرست فدراسیون دوچرخه‌سواری صبح امروز طی احکامی جداگانه دبیر جدید فدراسیون و مشاور فنی خود را منصوب کرد.

به این ترتیب محمدرضا کاشانی به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون انتخاب شد. پیش از این اصغر خالقی این مسئولیت را بر عهده داشت.

خالقی که سال‌ها به عنوان دبیر فدراسیون در کنار رؤسایی چون آشتیانی، انصاری، زنگی‌آبادی و قمری حضور داشت، مدتی پیش به دلیل اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، از این فدراسیون خداحافظی کرد.

همچنین سرپرست فدراسیون دوچرخه‌سواری طی حکم دیگری با قدردانی از زحمات اصغر خالقی که در طول خدماتش به عنوان دبیر فدراسیون، وی را به عنوان مشاور فنی خود منصوب کرد.

جلسه معارفه دبیر و مشاور فنی فدراسیون امروز در محل این فدراسیون برگزار می‌شود.