تمام آنچه در نشست رئیس فدراسیون شطرنج با قائم مقام فیده گذشت

مهرداد پهلوان زاده، رئیس فدراسیون شطرنج که طی سفر به آتن یونان در دو نشست به میزبانی قائم مقام فدراسیون جهانی این رشته شرکت کرد تا آخرین هماهنگی ها در رابطه با میزبانی ایران برای مسابقات قهرمانی جهان را با وی انجام دهد، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نتایج این نشست ها توضیح داد.

وی در این رابطه گفت: مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان تنها موضوعی بود که در نشست با قائم مقام فیده مورد بحث قرار گرفت. اولین موضوع در رابطه با این رقابت ها هم مربوط به زمان برگزاری آن بود که طبق تصمیم گیری جدید چهار روز به تاخیر افتاد.

رئیس فدراسیون شطرنج با یادآوری اینکه 18 بهمن ماه تا 11 اسفندماه زمان اولیه اعلام شده برای میزبانی ایران در رقابت های قهرمانی زنان جهان بود، خاطرنشان کرد: بنا به درخواست برخی بازیکنان شرکت کننده که چند روز پیش از سفر به ایران دیدارهای شان در مسابقات جبل الطارق به پایان می رسد، زمان مسابقات قهرمانی زنان جهان با چهار روز تاخیر به 22 بهمن ماه تا 15 اسفندماه تغییر کرد.

پهلوان زاده ادامه داد:موضوع حضور محجبه شطرنجبازان در ایران نیز یکی دیگر از موضوعاتی بود که در نشست مورد نظر در مورد آن صحبت شد. بر خلاف آنچه طی هفته های گذشته در برخی شبکه های اجتماعی مطرح شد تا کنون اعتراضی در این زمینه به طور رسمی به فیده اعلام نشده است. در این نشست تمام مسائل در رابطه با حضور محجبه بانوان دیگر کشورها برای قائم مقام فیده شرح داده شده و وی هم با لحاظ کردن میزبانی های قبلی ایران تاکید کرد که مشکلی از این حیث وجود ندارد.

وی با یادآوری اینکه 450 هزار دلار جایزه نقدی مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان است، اظهارداشت: طبق مقررات و قرارداد امضا شده، تامین کامل هزینه جوایز تعیین شده بر عهده ایران به عنوان میزبان مسابقات است ضمن اینکه علاوه بر این 450 هزار دلار باید مبلغی هم به فیده پرداخت شود.

رئیس فدراسیون شطرنج همچنین تاکید کرد: طبق صحبت های انجام شده قرارداد موردنظر برای 64 بازیکنان شرکت کننده در رقابت های قهرمانی زنان جهان که مجاز به حضور در مسابقات هستند، اول دسامبر از طرف فیده برای آنها ارسال می شود. این بازیکنان دو هفته فرصت دارند تا قرارداد موردنظر را تکمیل کنند. پس از پایان این مهلت مشخص می شود که از فهرست 64 نفره بازیکنان، حضور کدامیک در رقابت های ایران قطعی است. بازیکنانی که به هر دلیل نخواهند به ایران سفر می کنند از فهرست کنار رفته و بازیکنان رزرو جایگزین شان می شوند.

مهرداد پهلوان زاده در پایان گفت: محل اقامت بازیکنان در هتل، منوی غذایی مسابقات، برنامه های گردشگری، تیم داوری و ... دیگر موضوعاتی بود که در نشست با قائم مقام فیده مورد بحث قرار گرفت. برخی از این موضوعات نهایی شد و برخی دیگر هم طی مکاتبات تکمیلی به سرانجام می رسد. در کل اینکه مشکلی بابت میزبانی ایران نیست و مسابقات قهرمانی زنان جهان در موعد جدید مقرر در ایران برگزار می شود.