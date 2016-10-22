به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، این شرکت دانش بنیان با ارائه فناوری اکستروژن واکنشی و نانوکامپوزیت‌های پلیمری موفق به کسب جایزه طلایی (Grand Prize) در مراسم ASPA Award ۲۰۱۶ شد.

این شرکت دانش بنیان در سال ۱۳۸۷ با حضور چند تن از فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تاسیس شده بود که قبل از آن به عنوان هسته فناوری با ایده محوری تولید نانوکامپوزیت PP/MMT در مرحله رشد مقدماتی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر شد.

این جایزه به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که در آن‌ها به کمک مهارت‌های مدیرتی بالا، ایده‌های کاربردی و دانش‌های فنی متعدد به مرحله تجاری‌سازی رسیده و در جهت توسعه فناوری در آسیا نقش به سزایی داشته باشند.

مراسم اعطای جایزه ASPA هر ساله از سوی انجمن بین ‌المللی پارک‌های علمی آسیا میان شرکت‌ها، موسسات مستقر در پارک‌های علم و فناوری عضو این انجمن با هدف تشویق شرکت‌های دانش‌بنیان و فن‌آفرین جهت دستیابی به روحیه تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه، ایجاد فرصت‌های مناسب در راستای یافتن شریک تجاری و معرفی مدل‌های شرکت‌های موفق برگزار می‌شود.

بیستمین کنفرانس بین‌المللی انجمن پارک های علمی و فناوری آسیا ASPA۲۰۱۶ به میزبانی شهر حیدرآباد هند ۱۹ الی ۲۲ اکتبر ۲۰۱۶ برگزار شد. منتخبان این مسابقه می‌توانند از شبکه این انجمن برای معرفی و پیشبرد فعالیت‌های شرکت خود و یافتن شریک تجاری مناسب استفاده کنند و علاوه برحضور در این کنفرانس، در نمایشگاه فناوری‌های نوین که درحاشیه این کنفرانس برپا خواهد شد، دستاوردهای شرکت‌های خود را معرفی کنند.

پیش از این ۹ شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز موفق به کسب این جایزه از انجمن پارک‌های علمی آسیا(ASPA) شده‌اند.