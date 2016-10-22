رئیس پارلمان اروپا: مذاکرات تجارت آزاد با کانادا آغاز شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «مارتین شولتز» رئیس پارلمان اروپا در صفحه توئیتری خود نوشت: مذاکرات تجارت آزاد با کانادا بهتر است که از سر گرفته شود.

وی همچنین نوشت: امروز با وزیر تجارت کانادا و رئیس جمهوری بلژیک گفتگوهایی را درباره از سرگیری جدی مذاکرات تجارت آزاد اروپا-کانادا انجام می دهد.

شولتز با اشاره به لزوم از سرگیری مذاکرات خاطر نشان کرد: خلاء این قرارداد به چشم می خورد و باید راهی برای تسریع در تحقق آن بکار گرفت.

از سوی دیگر «کریستیا فری لند» وزیر تجارت کانادا اعلام کرد: لازم است که بار دیگر درباره تجارت آزاد گفتگوهایی با اتحادیه اروپا انجام شود و درهمین راستا پیش از ظهر امروز با رئیس پارلمان اروپا بحث و تبادل نظر خواهم کرد.

این در حالی است که هفته گذشته «آن لیند» وزیر اقتصاد سوئد با انتشار مطلبی در صفحه توئیتر خود آورده است: ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا خواهان عقد قرارداد تجارت آزاد میان اروپا و کانادا هستند.

وی در عین حال آورده است: بلژیک با اعلام مخالفت در اینباره اعلام کرده که در نشست پارلمانی روز جمعه خود رای صادره منفی در این باره را اعلام می کند.

طی هفته های گذشته تعدادی از کشورهای اروپایی مانند اسپانیا، بلژیک و آلمان شاهد برگزاری تظاهرات مخالفت آمیز در خصوص تجارت آزاد اروپا-کانادا بوده اند.