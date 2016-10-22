  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۵۶

رضا لایق:

لیگ کشتی ۱۰میلیارد تومان آورده داشته است/نحوه برگزاری تغییرمی‌کند

سرپرست دبیری فدراسیون کشتی گفت: نحوه برگزاری رقابت‌های لیگ برای سال آینده مورد بررسی و و برخی تغییرات قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا لایق با بیان اینکه فدراسیون پس از پایان جام باشگاه‌ها برای سال آینده، بررسی مجددی در شیوه برگزاری لیگ انجام خواهد داد: این رقابتها که به عنوان جام باشگاه‌های کشتی کشور برگزار می شود در جذب بنگاه های اقتصادی در سال گذشته از رقابتهای داخلی و جهانی،  حدود ۱۰ میلیارد تومان برای خانواده کشتی آورده داشته است. ضمن اینکه نمایندگان کشورمان حاضر در جام باشگاه‌های جهان نیز از دل این رقابتها شناسایی می شوند.

وی ادامه داد: البته امسال به دلیل مشکلات مالی بنگاه‌های اقتصادی و برخی مسایل دیگر تیم‌های کمتری در مسابقات  شرکت کرده اند.

مربی پیشین تیم ملی تصریح کرد: فرآیند انتخاب تیم‌های ملی نزدیک به پنج ماه از زمان سال را برای شناسایی برترین استعدادهای فنی هر وزن و حضور در انتخابی تیم ملی در رشته ها و رده های مختلف در بر می گیرد و پس از آن نیز، آغاز اردوهای تدارکاتی برای شرکت در مسابقات اصلی همچون جام جهانی‌ها، آسیایی‌ها و اردوهای جهانی شروع می شود.

لایق تاکید کرد: در واقع به لحاظ فنی و اجرایی، امکان و زمان کافی برای برگزاری مسابقات بصورت لیگی و رفت و برگشت نیست. از این رو مسابقات با عنوان جام باشگاهها بصورت متمرکز برگزار می شود تا بتوان حتی المقدور فضای اقتصادی را در کشتی ایجاد کرد و از طرفی تیم های باشگاهی برتر را نیز برای حضور در جام باشگاههای جهان انتخاب کرد.

وی افزود: بدیهی است اجرایی کردن فرایند انتخابی تیم ملی  و حضور شایسته در رقابتهای بین المللی اولویت‌های اصلی و برتر سازمان مدیریت کشتی کشور نسبت به سایر رقابتهای داخلی و خارجی از جمله رقابتهای باشگاهی است.

سرپرست دبیری فدراسیون کشتی خاطرنشان  کرد: به هر صورت امسال بلافاصله پس از اتمام مسابقات باشگاه‌ها شیوه جاری رقابت‌های داخلی باشگاه‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پیشنهادات اصلاحی آن در سمینار هیات کشتی استانها ارائه خواهد شد.

