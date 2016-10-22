به گزارش خبرگزاری مهر، رضا لایق با بیان اینکه فدراسیون پس از پایان جام باشگاه‌ها برای سال آینده، بررسی مجددی در شیوه برگزاری لیگ انجام خواهد داد: این رقابتها که به عنوان جام باشگاه‌های کشتی کشور برگزار می شود در جذب بنگاه های اقتصادی در سال گذشته از رقابتهای داخلی و جهانی، حدود ۱۰ میلیارد تومان برای خانواده کشتی آورده داشته است. ضمن اینکه نمایندگان کشورمان حاضر در جام باشگاه‌های جهان نیز از دل این رقابتها شناسایی می شوند.

وی ادامه داد: البته امسال به دلیل مشکلات مالی بنگاه‌های اقتصادی و برخی مسایل دیگر تیم‌های کمتری در مسابقات شرکت کرده اند.

مربی پیشین تیم ملی تصریح کرد: فرآیند انتخاب تیم‌های ملی نزدیک به پنج ماه از زمان سال را برای شناسایی برترین استعدادهای فنی هر وزن و حضور در انتخابی تیم ملی در رشته ها و رده های مختلف در بر می گیرد و پس از آن نیز، آغاز اردوهای تدارکاتی برای شرکت در مسابقات اصلی همچون جام جهانی‌ها، آسیایی‌ها و اردوهای جهانی شروع می شود.

لایق تاکید کرد: در واقع به لحاظ فنی و اجرایی، امکان و زمان کافی برای برگزاری مسابقات بصورت لیگی و رفت و برگشت نیست. از این رو مسابقات با عنوان جام باشگاهها بصورت متمرکز برگزار می شود تا بتوان حتی المقدور فضای اقتصادی را در کشتی ایجاد کرد و از طرفی تیم های باشگاهی برتر را نیز برای حضور در جام باشگاههای جهان انتخاب کرد.

وی افزود: بدیهی است اجرایی کردن فرایند انتخابی تیم ملی و حضور شایسته در رقابتهای بین المللی اولویت‌های اصلی و برتر سازمان مدیریت کشتی کشور نسبت به سایر رقابتهای داخلی و خارجی از جمله رقابتهای باشگاهی است.

سرپرست دبیری فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: به هر صورت امسال بلافاصله پس از اتمام مسابقات باشگاه‌ها شیوه جاری رقابت‌های داخلی باشگاه‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پیشنهادات اصلاحی آن در سمینار هیات کشتی استانها ارائه خواهد شد.