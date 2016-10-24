استقلال به پرسپولیس و تیم ملی پیوست/ تاکتیکی که خوب جواب داده است

به گزارش خبرنگار مهر، با ترمیم دفاع استقلال که به سان پنیر سوئیسی بود و حالا شبیه به صخره ای محکم شده، این تیم هم آرام آرام به بالای جدول نزدیک می شود. در واقع باید گفت استقلال هم مثل تیم ملی و مثل پرسپولیس به این نکته رسید که باید برای بردن ابتدا گل خوردن را متوقف کرد و سپس در انتظار فرصت ها ماند تا همه چیز را عوض کنند.

اگر پرسپولیس پارسال را در نظر بگیرید و به یاد آورید با وجود خط حمله فوق العاده ای که داشت اما به دلیل ضعف در دفاع و دروازه قهرمان لیگ نشد و سپس پرسپولیس امسال را به یاد بیاورید که منطقی تر و دقیق تر و با برنامه‌تر و منطقی تر دفاع می کند. آنوقت متوجه می شوید که این تیم هم به باشگاه « کم گل خورها» پیوسته است.

در واقع الگوی استقلال و پرسپولیس هر دو یکی است و دقیقا متاثر از تیم ملی است. کی‌روش در تیم ملی ایران این فضا را جا انداخته و همیشه به گونه ای بازی می‌کند که حریف از حداقل فرصت ممکن برای گلزنی برخوردار می‌شود و در نهایت با سه یا چهار فرصت گلزنی کار را تمام می‌کند.

این پروسه البته ابداعی کی روش در دنیا نیست و هستند تیم هایی که با این طرح جلو می روند و اتفاقا نتیجه هم می گیرند اما به نظر می‌رسد موفقیت کی روش در اجرای این طرح برای استقلال و پرسپولیس هم الگو شده و این دو باشگاه هم رویه ای مطمئن تر و غیراحساسی تر را در پیش گرفته اند. هر چند که همین روشد منتقدان زیادی هم دارد.

در این مسیر البته برانکو می تواند جلوتر از اینها هم باشد چرا که ۶ بازیکن این مربی در پرسپولیس و تیم ملی همبازی هستند و هماهنگی های بیشتری با یکدیگر دارند و همان تمرین ها را در تیم ملی هم با همان اهداف انجام می دهند اما استقلال و منصوریان هم با سومین کلین شیتی که این تیم داشته نشان دادند در الگو برداری از کی روش بد عمل نکرده اند.

منصوریانی که همان ابتدای فصل اعلام کرده بود که الگوی کاری اش کی‌روش است، در این رابطه با برداشتن سیستم و شکل بازی از روی دست این مربی پرتغالی تا حدودی خوب عمل کرده و نتایج و آمار بازی ها این اواخر همین نکته را نشان می‌دهد.