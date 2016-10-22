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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۰۲

رئیس شبکه دامپزشکی شهربابک:

مصرف آنتی بیوتیک در دام و طیور تحت نظر دامپزشک باشد

مصرف آنتی بیوتیک در دام و طیور تحت نظر دامپزشک باشد

شهربابک - رئیس شبکه دامپزشکی شهربابک بر لزوم استفاده از آنتی بیوتیک ها برای درمان بیماری های دامی تحت نظر دامپزشکان تاکید کرد.

مجید اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مصرف آنتی بیوتیک در مراکز دام و طیور باید تحت نظر دامپزشکان انجام شود، گفت: داروهای ضد میکروبی داروهایی هستند که برای درمان بیماری‌های عفونی ناشی از باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و انگل‌ها به کار می‌روند.

اسدی  با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی لازم برای پرهیز دامداران از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک‌ها ادامه داد: برای جلوگیری از بروز مقاومت‌های ضد میکروبی لازم است دامداران و مرغداران در مواقع بیماری انتخاب آنتی بیوتیک را بر عهده دامپزشک گذاشته و به توصیه افراد غیرپزشک برای مصرف آنتی بیوتیک توجه نکنند.

وی با تاکید بر لزوم تکمیل دوره درمان با آنتی بیوتیک در صورت تجویز دامپزشک، افزود: لازم است آنتی بیوتیک‌ها در فواصل زمانی منظم مصرف شوند و همچنین تعداد و اندازه توصیه شده آنتی بیوتیک باید در هر نوبت مصرف رعایت شود.

اسدی رعایت دوره پرهیز از مصرف شیر و گوشت در زمانی که دام از آنتی بیوتیک استفاده کرده است را ضروری عنوان کرد و گفت: در این دوره که به دوره منع مصرف مشهور است، دامداران اجازه مصرف و عرضه محصولات دامی را ندارند تا باقی مانده دارو در محصولات و فرآورده‌های خام دامی از بین برود و این دوره بسته به نوع آنتی‌بیوتیک متغیر است.

کد مطلب 3802317

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