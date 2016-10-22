مصرف آنتی بیوتیک در دام و طیور تحت نظر دامپزشک باشد

مجید اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مصرف آنتی بیوتیک در مراکز دام و طیور باید تحت نظر دامپزشکان انجام شود، گفت: داروهای ضد میکروبی داروهایی هستند که برای درمان بیماری‌های عفونی ناشی از باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و انگل‌ها به کار می‌روند.

اسدی با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی لازم برای پرهیز دامداران از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک‌ها ادامه داد: برای جلوگیری از بروز مقاومت‌های ضد میکروبی لازم است دامداران و مرغداران در مواقع بیماری انتخاب آنتی بیوتیک را بر عهده دامپزشک گذاشته و به توصیه افراد غیرپزشک برای مصرف آنتی بیوتیک توجه نکنند.

وی با تاکید بر لزوم تکمیل دوره درمان با آنتی بیوتیک در صورت تجویز دامپزشک، افزود: لازم است آنتی بیوتیک‌ها در فواصل زمانی منظم مصرف شوند و همچنین تعداد و اندازه توصیه شده آنتی بیوتیک باید در هر نوبت مصرف رعایت شود.

اسدی رعایت دوره پرهیز از مصرف شیر و گوشت در زمانی که دام از آنتی بیوتیک استفاده کرده است را ضروری عنوان کرد و گفت: در این دوره که به دوره منع مصرف مشهور است، دامداران اجازه مصرف و عرضه محصولات دامی را ندارند تا باقی مانده دارو در محصولات و فرآورده‌های خام دامی از بین برود و این دوره بسته به نوع آنتی‌بیوتیک متغیر است.