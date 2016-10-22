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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۱۴

«حکمتیار» در امارات به سر می‌برد

«حکمتیار» در امارات به سر می‌برد

برخی منابع در افغانستان از حضور رهبر حزب اسلامی این کشور در امارات متحده عربی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «افق»، برخی منابع در افغانستان به شرط فاش نشدن نامشان اعلام کردند که «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی افغانستان هم اکنون در «دبی» به سر می برد و تا یکماه آینده به کابل خواهد آمد.

این منابع همچنین اعلام کردند که برخی اعضای کمیسیون مجلس افغانستان و حزب اسلامی نیز به دیدار وی در امارات رفته اند.

لازم به ذکر است که پیش از این برخی نزدیکان حکمتیار به رسانه ها گفته بودند که وی در افغانستان به سر می برد.

گفتنی است که احتمال حضور حکمتیار در ولایت «ننگرهار» بیشتر از سایر نقاط افغانستان است.

کد مطلب 3802326

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