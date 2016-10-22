ورود اتوبوسهای دارای استاندارد یورو۶ به خط ۷ بی آر تی

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان سنندجی در بازدید از ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای سنگین تهران در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: اتوبوسهای دارای استاندارد یورو ۶، برخوردار از تمامی استانداردهای روز دنیا است. CNGسوز است و همه ایمنی های لازم را داراست.

وی افزود: یکی از مشکلات ما در اتوبوسهای پیشین، موضوع ایمنی مسافر هنگام سوار و پیاده شدن بود که گاه بین در می ماندند اما در این اتوبوس ها مترویی است و در صورت ایجاد هر مانعی، خود به خود باز می شود.

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه اضافه کرد: یکی از ویژگی های قابل توجه این اتوبوسهای جدید، رمپ ویژه معلولان است. اگر معلولی زنگ ویژه ای که در اتوبوس تعبیه شده به صدا در بیاورد، رمپ را برای او باز می کنند.

وی افزود: ضمن اینکه در کنار صندلی های ویژه معلولان، چراغ هایی نصب شده که نشان دهنده جایگاه اختصاصی آنها است.

سنندجی اضافه کرد: این اتوبوس ها به صورت آزمایشی وارد خط ۷ بی آر تی شده که بعد از انجام تست های میدانی که بین ۱۵ روز تا یک ماه خواهد بود و در صورت تائید نهایی به صورت انبوه خریداری خواهد شد.

وی در خاتمه گفت: بهای این اتوبوسها ۸۰۰ میلیون تومان است و ظرفیت ۲۳ نفر نشسته و ۹۷ ایستاده را دارد.