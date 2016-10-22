به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری صبح شنبه در شورای اداری شهرستان الیگودرز که در سالن جلسات شهرداری این شهرستان برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: شهرهای لرستان با مشکلات عدیده ای روبرو هستند و شهروندان از عدم ارائه خدمات شهری شاکی بوده و از عملکرد بعضی شوراها انتقاد دارند که چرا برای توسعه خدمات شهری تلاش لازم صورت نمی گیرد.

وی با بیان اینکه علیرغم خدمات رسانی موثر دولت به مناطق دور افتاده روستایی متاسفانه مهاجرت و روی آوردن به زندگی شهری در سالهای اخیر افزایش بی سابقه یافته است گفت: اکثر روستائیان خانه و زندگی خود را در مناطق روستایی رها کرده و به امید زندگی به ظاهر مرفه تر به شهرها آمده و در حاشیه شهرها سکونت کرده اند و تلاش می کنند که در مناطق حاشیه شهرها برای خود سرپناهی تامین کنند.

شهرداری ها نتوانسته اند ساخت و سازهای غیر قانونی را متوقف کنند

رئیس کل دادگستری لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اکثر این مناطق بدون در نظر گرفتن معیارهای شهری ساخته شده و موجب ایجاد بسیاری از مشکلات شهرنشینی شده اند گفت: شهرداری ها نیز نتوانسته اند ساخت و سازهای غیر قانونی را متوقف کنند و ناکامی در مدیریت ساخت و ساز شهری، شهرهای استان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

بدری با بیان اینکه ادامه این وضع موجب توسعه نامتوازن شهرها شده و نظم شهری را مختل کرده و در نتیجه شهرها زیبایی خود را به تدریج از دست می دهند گفت: شورای شهر باید برای توسعه شهری و رشد فرهنگ شهرنشینی، توسعه متوازن مناطق شهری را به صورت جدی در برنامه های خود قرار دهد تا بتواند رفاه و آسایش شهروندان را تامین کند.

وی با تاکید بر اینکه انتصاب شهردارها نباید بر اساس منافع شخصی اعضای شورا و تعلقات سیاسی صورت گیرد گفت: شهردارها باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند نه پاسخگوی کسانی که آنها را منصوب کرده اند.

ملاحظات شخصی در عزل و نصب شهردار زمینه فساد را مهیا کرده است

رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه به طور حتم نگرش سیاسی و ملاحظات شخصی در عزل و نصب شهردار زمینه را برای فساد مهیا کرده و نقش مردم را در توسعه فرهنگ شهرنشینی و حس مالکیت شهری به عنوان شهروند در عمل کمرنگ می کند گفت: حداقل نتیجه برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا این بوده که مردم را در قبال معضلات شهر و محل زندگی خود حساس می کند و حس مالکیت شهری و مسئولیت شهروندی را برای آنها به وجود می آورد.

بدری با تاکید بر اینکه مطالبات مسئولان شهری و مردم از هم دو طرفه بوده و مردم وقتی عوارض می دهند که می بینند پول آنها برای رفاه، ارائه خدمات و بهبود زندگی آنها مورد استفاده قرار گرفته است گفت: اگر مردم ببینند که پول آنها می رود و نتیجه آن را نمی بینند به شهرداری ها دیگر پول و عوارض پرداخت نمی کنند.

وی با تاکید بر اینکه مردم باید احساس کنند که مالک شهرهای خود هستند گفت: آنها نباید تصور کنند که فقط مالک خانه ای خود بوده چرا که در این صورت در راستای توسعه شهری همکاری نخواهند کرد.