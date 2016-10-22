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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۱۶

معرفی نشریه؛

فصلنامه «معرفت کلامی» منتشر شد

فصلنامه «معرفت کلامی» منتشر شد

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) شماره اول از سال هفتم فصلنامه «معرفت کلامی» را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، شماره اول نشریه علمی پژوهشی «معرفت کلامی»، ویژه بهار ۱۳۹۵ را منتشر کرد.

«برهان نظم بر مبنای اصل تنظیم دقیق کیهانی»، «بازتعریف مفهوم نظم »، «عصمت پیامبر اکرم (ص) در امور دنیوی از دیدگاه فریقین»، هواشناسی غدیر: در پاسخ به پرسش «آیا در غدیر هوا گرم بود؟» »، «نقد و بررسی دیدگاه شیخ مفید در باب آموزه «عالم ذر»»، «قرآن و زبان انگیزشی »، «روش شناسی خواجه نصیرالدین طوسی در اثبات عقاید دینی»و «راویان تراث کلامی شیعه از بحرین» از جمله مقالات منتشر شده در این نشریه علمی پژوهشی است.

فصلنامه«معرفت کلامی»به صاحب‌امتیازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)پژوهشی منتشر می‌شود. همچنین محمود فتحعلی و ابوالفضل ساجدی، مدیر مسئول و سردبیری این نشریه را به عهده دارند.

کد مطلب 3802333

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