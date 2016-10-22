مدیریت کشت و آب در فارس رعایت نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی کوچی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان جهرم تاکید کرد: با توجه به اینکه وضعیت مالی دولت مناسب نیست بنابراین باید مدیران با کار و تلاش بیشتر کمبودها را جبران کنند.

وی ادامه داد: مشکل بزرگ امروز استان فارس، آب و بحران خشکسالی است که به طور حتم این مشکلات بیشتر می شود.

نماینده جهرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مدیریت کشت و آب باید در استان فارس اولویت باشد زیرا اشتغال اصلی مردم کشاورزی است.

رضایی با اشاره به اینکه توسعه فارس باید از جنوب باشد، گفت: مسیرهای دسترسی موجود به بنادر جنوبی کشور این موقعیت را برای جهرم فراهم کرده که شاهد توسعه همه جانبه این شهرستان باشیم.

وی تاکید کرد: باید از تمامی داشته ها برای رسیدن به موفقیت استفاده کنیم.