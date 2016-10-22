به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، ستاد توسعه فناوری نانو در راستای حمایت از تجاریسازی دستاوردهای حوزه نانو، تولید ثروت و گسترش تفکر کارآفرینی در کشور، از فناوران و شرکتهای فعال در حوزه فناوری نانو در قالب برنامه طرحهای نوآورانه (NanoMatch) حمایت می کند.
تسهیل و تسریع در فرآیند تجاریسازی محصولات و دستاوردها، امکان نمایش محصولات، آغاز کسبوکار و جذب سرمایهگذار از جمله مهمترین ویژگیهای حضور در این برنامه است.
واحد طرحهای نوآورانه با هدف افزایش نرخ موفقیت و کاهش زمان تجاریسازی طرحهای دریافتی و با توجه به ظرفیتهای موجود در ستاد توسعه فناوری نانو و شرکتها و مشاوران همکار، چهار بسته حمایتی تسهیلات، خدمات، مشاوره و آموزش تعریف کرده است.
در این برنامه هر یک از فناوران متناسب با نیاز خود میتوانند از بستههای معرفی شده بهرهمند شوند. از جمله خدمات قابل دسترس میتوان به مطالعه بازار، رصد فناوری، ثبت پتنت و نگارش طرح کسب و کار اشاره کرد.
بستههای سرمایهگذاری، ساخت دمو، دریافت تاییدیه نانومقیاس، اعتبار توسعه محصول و استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی نانو از جمله تسهیلات در نظر گرفته شده در این برنامه است. هر یک از فناوران متناسب با نیاز طرح خویش میتوانند از مشاورههای فنی، تجاری، مدیریت و کسب و کار، طراحی صنعتی، تامین مالی و حقوقی بهرهمند شوند.
تاکنون چهار دوره از این برنامه از سال ۱۳۹۲ برگزار شده است. در دوره اول از برنامه ۱۲ طرح، دوره دوم ۲۲ طرح، دوره سوم ۲۴ طرح و در دوره چهارم ۱۴ طرح از حوزه های مختلف مانند پزشکی و بهداشت، نفت، کشاورزی، نساجی، الکترونیک و صنایع غذایی پذیرفته شدند.
لازم به ذکر است که تنها طرحهای پذیرفته شده در فراخوان اول امکان حضور در جشنواره دهم فناوری نانو در سال ۱۳۹۶ را خواهند داشت. مهلت ارسال طرح برای این دوره از اول آبانماه لغایت ۱۲ بهمنماه ۱۳۹۵ است.
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