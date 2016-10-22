لزوم استفاده از ظرفیت های بومی شهرستان ها برای تقویت هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هیات مدیره هلال احمر آذربایجان شرقی در حالی پیش از ظهر شنبه در شهرستان ملکان و با حضور مسئولان این استان و مدیران هلال احمر استان برگزار شد، که استفاده از ظرفیت های بومی شهرستان ها برای تقویت هلال احمر یکی از موضوعات مورد تاکید دراین نشست یود.

ظرفیت های بومی شهرستان ها برای تقویت هلال احمر مورد استفاده قرار گیرد

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی در این نشست بر ضرورت استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های بومی در جهت تقویت و پیشبرد هلال احمر تاکید کرد و گفت: در کشور ما بیشتر بحث آسیب پذیری مطرح است تا حادثه خیزی بنابراین لازم است نسبت به شناسایی نقاط آسیب پذیر و رفع آنها اقدام و تاب آوری را بالا ببریم.

سعید کنعانی اولویت اول برای هلال احمر ملکان را احداث و راه اندازی انبار امدادی و دپو کردن اقلام امدادی برای روزهای حادثه عنوان و تصریح کرد: در بحث حوادث جاده ای متولی اصلی امداد جاده ای اورژانس بوده و جمعیت هلال احمر بعنوان نیروی کمک کننده وارد عمل می شود .

وی افزود: در بحث احداث پایگاههای امدادی علاوه بر تامین زمین و تامین اعتبار و هزینه لازم برای احداث، مهمترین بحث هزینه نگهداری و تامین نیروهای پایگاه هست که هزینه بسیار بالایی دارد و در حوزه امداد روستایی نیز راه اندازی خانه های هلال در دستور کار هلال احمر بوده و از هر اقدامی در این راستا استقبال می کنیم .

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی با تاکید بر مقوله آموزش گفت: اولویت مهم دیگر هلال احمر آموزش های عمومی و همگانی و آموزش های تخصصی است که برای این کاراز صاحبان حرف و کارخانه داران و صاحبان شرکت ها دعوت می کنیم یارو یاور هلال احمر باشند .

وی همچنین خاطر نشان کرد: از شوراها ی اجرایی جمعیت هلال احمر شهرستان ها بعنوان بازوان فکری و پشتیبان هلال احمر در خواست می کنیم نسبت به تشکیل مجمع خیرین اقدام نموده و شناسنامه دار نمودن املاک و اخذ اسناد مالکیت آنها را در دستور کار خود قرار دهند .

کنعانی در پایان با اشاره به وضعیت بودجه هلال احمر گفت: تا اتمام پروژه های نیمه تمام، پروژه های جدیدی را شروع نخواهیم کرد و برای تامین منابع لازم جهت اتمام پروژه های نیمه تمام از منابع داخلی و تبدیل به احسن نمودن داراییهای ثابت و همچنین از ظرفیت خیرین استفاده خواهیم کرد .

ضرورت انعقاد تفاهم نامه همکاری شعب مابین هلال احمر با فرمانداریها

عضو شورای اجرایی میانه و عضو هیات مدیره استان و عضو مجمع عمومی هلال احمر کشور نیز در این نشست با اشاره به نقش خیرین در امور عام المنفعه گفت :اعضای شوراها ی اجرایی شهرستان ها می توانند با تشریح و تبیین وظایف و اهداف هلال احمر نسبت به جذب خیرین و متمکنین و مشارکت دادن آنها در طرح های عام المنفعه اقدام کنند .

حافظه شیخ الاسلامی بر انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین جمعیت هلال احمر شعب و فرمانداری ها تاکید کرد و ادامه داد: بسیاری از افراد نیکوکار و خیرین هستند که از مجاری مطمئن کمک های بشر دوستانه و عام المنفعه داشته باشند که اگر این افراد نیکوکار با کارها و طرح های هلال احمر آشنایی پیدا کنند، در امور خیر در کنار هلال احمر بوده و کمک های خود را به طرف هلال احمر سوق خواهند داد .

کمک های هلال احمر به مصدومان و نجات جان انسان ها در حکم زینت اسلام است

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی نیز در این نشست با اشاره به ارزش کار برای رضای خدا گفت: افراد و گروه هایی که در راه خدا قدم بر می دارند، هر چند عملشان اندک باشد اما اجر فراوانی در نزد خداوند متعال دارد .

حجت الاسلام محمدعلی احمدیان ادامه داد: طبق آیات و روایات و سفارش نبی مکرم اسلام و ائمه هدی علیهم السلام قدمی که برای نجات انسان ها برداشته می شود، از جمله اقدام با فضیلت در نزد پرودگار متعال است و کسانی که در هلال احمر مشغول امدادرسانی به افراد گرفتار و مصدومان هستند، اعمالشان مرضی پروردگار متعال بوده و زیب و زینت اسلام است .

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی در پایان به مقام شامخ شهدا و شهدای مدافع حرم در نزد پرودگار متعال اشاره کرد و گفت: علاوه بر قدم های صدق، قطرات مقدس و مطهر خون شهدا در نزد خداوند متعال فصیلت داشته و از جایگاه رفیعی برخور دار هستند.