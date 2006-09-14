يك مقام انگليسي بر اشتباه بلر در جنگ لبنان تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اينديپندنت، تاكيد كيم هاولز" معاون وزير امورخارجه انگليس در امورخاورميانه مبني بر اشتباه بلر، نشان دهنده نگرانيهاي رو به افزايش در بين شخصيتهاي دولت انگليس است.

مقامهاي انگليسي نگران هستند كه دفاع نخست وزير انگليس از سياست خارجي آمريكا به دولت وي لطمه وارد مي كند.

توني بلر در جنگ اخير اسرائيل خواستار برقراري آتش بس فوري نشده بود.

هاولز همچنين تاييد كرد كه همراهي بلر با دولت آمريكا در مخالفت با درخواست بين المللي براي برقراري آتش بس به گونه اي مناسب براي مردم انگليس توضيح داده نشده است.

اين روزنامه انگليسي افزود : اين جنگ 33 روز طول كشيد. هزارو 393 تن در اين جنگ كشته شدند. 5 هزار و 350 نفر مجروح و بيش از 1 ميليون و 150 هزار نفر بي خانمان شدند كه از اين تعداد 215 هزار و 413 نفر همچنان آواره هستند.آسيب وارده نيز در حدود 2.6 ميليارد پوند برآورد مي شود، اما اين در حالي بود كه بلر نمي خواست درخواست برقراري آتش بس را مطرح كند.

هاولزهمچنين به اين مسئله اشاره كرد كه حملات اسرائيل عليه مردم لبنان يك اشتباه نظامي كه حزب الله را قوي تر كرد.

اظهارات هاولز خشم موجود در داخل و خارج از پارلمان نسبت به سياست خارجي دولت را شعله ور خواهد كرد.

اخيرا نمايندگان حزب كارگر با تنظيم نامه اي خواستار استعفاي توني بلر نخست وزير انگليس شدند.همچنين، بسياري ازمحافل افكارعمومي و حتي تعداد زيادي از كارشناسان حزب كارگر انگليس كه توني بلر از آن برخاسته است، از وي خواستند پيش از پايان يافتن دوره كنوني نخست وزيري استعفا دهد.

اما اين درحالي است كه توني بلر به بي بي سي اعلام كرد: در انتظار است در نشست بعدي گروه هشت در سال آينده به عنوان رهبر انگليس شركت كند.

تلاش براي توسعه و توليد بيشتر انرژي هسته اي در انگليس و همكاري هاي كوركورانه با جرج بوش رئيس جمهور آمريكا نكته هاي مورد اعتراض افكار عمومي به بلر هستند.