سبزپوشی بازارهای فرابورس ایران/۴۲۳۹ میلیون ورقه بهادار معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس، نخستین ماه از فصل پاییز در حالی برای بازار فرابورس ایران به پایان رسید که بازارها ضمن افزایش حجم و ارزش معاملات نسبت به شهریورماه، شاهد دو عرضه اولیه سهام در بازار دوم، آغاز و اتمام پذیره‌نویسی سه اوراق بدهی، عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی مرحله دهم و معامله عمده ۳.۱۳ درصد از سهام غیرمدیریتی شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران بودند.

بر این اساس، در مهرماه تعداد ۴ هزار و ۲۳۹ میلیون ورقه بهادار در ۶۰۱ هزار دفعه در بازارها دست به دست شد که ارزش آن به ۳۵ هزار و ۷۰۴ میلیارد ریال رسید. به این ترتیب با ثبت این میزان معامله در مهرماه، شاهد رشد بیش از ۵۰ درصدی حجم و تعداد دفعات معاملات و ۱۰۰ درصدی ارزش دادوستدها بودیم.

طی این ماه، بازارهای اول، دوم و پایه به‌ ترتیب نقل و انتقال ۱۰۶۶، ۱۹۸۳ و ۱۰۹۶ میلیون سهم به ارزش ۲۲۸۰، ۷۲۲۹ و ۲۰۶۸ میلیارد ریال را تجربه کردند که نسبت به شهریورماه حاکی از رشد ۲۲، ۸۴ و ۵۱ درصدی حجم معاملات و افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی ارزش معاملات در این بازارها است.

در همین حال بازار ابزارهای نوین مالی نیز همچون سایر بازارها از روند رو به رشدی در معاملات برخوردار بود؛ به طوری که ۹۵ میلیون ورقه به ارزش ۲۴ هزار و ۱۲۶ میلیارد ریال در این بازار دست به دست شد که با رشد ۴۱ و ۸۸ درصدی حجم و ارزش معاملات همراه بود.

به‌طور کلی در ماه مهر و طی ۱۸ روز معاملاتی، روزانه تعداد ۲۳۵ میلیون ورقه به ارزش ۱۹۸۴ میلیارد ریال در بازار فرابورس ایران مورد مبادله قرار گرفت و شاخص کل با رشد ۹ واحدی در آخرین روز معاملاتی این ماه به ارتفاع ۸۲۵ واحدی رسید.

روند رو به رشد بازار بدهی فرابورس

در مهرماه امسال، ابزارهای مالی از قبیل اوراق بدهی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و اوراق تسهیلات مسکن نیز با رشد ارزش معاملات روبه‌رو شدند. اوراق بدهی داد و ستد ۲۳ میلیون ورقه به ارزش ۲۲ هزار و ۷۰۱ میلیارد ریال را تجربه کرد که با رشد بیش از ۹۰ درصدی حجم و ارزش معاملات همراه بود. همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و اوراق تسهیلات مسکن نیز، با نقل وانتقال ۶۹۷ و ۷۲۸ میلیارد ریال اوراق روبه‌رو شدند که رشد ۷۳ و ۱۳ درصدی نسبت به شهریورماه را به ثبت رساند.

صنایع پیشرو معاملات

سه صنعت پالایشی‌ها، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم و صنعت فلزات اساسی به‌ترتیب سه صنعتی بودند که بیشترین سهم از ارزش معاملات بازار سهام فرابورس را به خود اختصاص دادند. گروه پالایشی‌ها با ارزش معاملاتی بالغ بر ۱۳۱۱ میلیارد ریال سهم ۱۴ درصدی، گروه عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم با داد و ستد ۱۱۳۴ میلیارد ریال، سهم ۱۲ درصدی و گروه فلزات اساسی با معاملاتی به ارزش ۱۰۶۲ میلیارد ریال سهم ۱۲ درصدی را از مجموع ارزش معاملات سهام در بازارهای اول، دوم و پایه در اختیار گرفتند.

در نهایت در ماهی که گذشت، عرضه اولیه سهام دو شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان و تولید نیروی برق ماهتاب کهنوج در بازار دوم رقم خورد. همچنین اوراق اجاره شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان، اوراق مرابحه گندم و اوراق مشارکت شرکت لیزینگ امید به ارزش مجموع ۱۱ هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال پذیره‌نویسی شدند؛ ضمن آنکه عرضه اولیه "اخزا۱۰" با قیمت هر ورقه ۸۳۷ هزار و ۳۵۰ ریال صورت گرفت و ۳.۱۳ درصد از سهام غیرمدیریتی "سمگا" به فروش رسید.

آخرین هفته مهرماه چگونه گذشت؟

در آخرین هفته از مهرماه، تعداد ۱۵۷۹ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۹۷۸۲ میلیارد ریال در بازارهای فرابورس داد و ستد شد که با رشد ۱۵۸ درصدی حجم و افت ۳۰ درصدی ارزش معاملات همراه بود. بازارهای اول، دوم و پایه فرابورس ایران نیز با افزایش حجم و ارزش معاملات روبه‌رو شدند؛ در حالی که بازار ابزارهای نوین مالی در مقابل رشد بیش از ۵۰ درصدی حجم نقل و انتقال اوراق بهادار، افت ۵۲ درصدی ارزش آن را تجربه کرد.

گروه پالایشی‌ها، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و فلزات اساسی نیز به‌ترتیب سهم ۲۲، ۱۳ و ۹ درصدی از ارزش معاملات بازار سهام فرابورس ایران در اختیار گرفتند. در نهایت در آخرین روز معاملاتی فرابورس ایران در مهرماه به‌ترتیب بازارهای دوم، پایه و اوراق بدهی بیشترین سهم از ارزش بازار را به میزان ۴۵، ۲۶و ۱۴ درصد به خود اختصاص دادند.