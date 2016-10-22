هیئت های مذهبی درزنجان به لحاظ محتوایی تمام شئونات رارعایت کردند

حجت الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در دهه محرم امسال با مدیریت درست در سازمان تبلیغات اسلامی اعلان عزا ها و همچنین سیاه پوش کردن شهر به خوبی برگزار شد، افزود: طی سالهای گذشته غفلت هایی شده بود و اعلان عزاها زودتر انجام می شد ولی امسال این طور نبود.

وی اظهار کرد: خوشبختانه برای سالهای آینده نگرانی در خصوص عزاداری ها و برنامه ها در هیئت های مذهبی نخواهیم داشت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: هیئت های مذهبی به لحاظ محتوایی و شکل عزاداری ها تمام شئونات رادر زنجان رعایت کردند و عملکرد هیئت های مذهبی قابل تقدیر است.

خسروی با بیان اینکه زنجان شهر شور و شعور حسینی است، تاکید کرد: از ماه محرم سال گذشته برنامه ها و جلساتی متعددی در خصوص محتوا بخشی به برنامه ها در دستورکار بود که خوشبختانه محتوا بخشی در برنامه های عزاداری بسیار عالی بود.

وی گفت: دسته های عزاداری زینبیه اعظم زنجان و زینبیه که از شبکه های سراسری در کشور و جهان پخش می شد سعی کردیم در بحث محتوایی الگوی مناسبی باشیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان تصریح کرد: در طول سال جلسه شئون در شهرستان زنجان برگزار می شود و در دهه محرم با کیفیت تر در خصوص محتوا بخشی برگزار شدو افرادی که در سالهای گذشته کارهایی را بر خلاف شئونات انجام می دادند توجیه شدند.

خسروی تخلفات هیئت های مذهبی را در دهه اول محرم را بسیار کم عنوان کرد و گفت: هیئت هایی که تحت نظر سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می کنند تخلفی نداشتند و این هیئت ها با سیاست سازمان حرکت کرده و عملکرد خوبی داشتند ولی گروهی و فردی تخلف در بحث قمه زنی و شمایل داشتند که به خوبی داشتند و تخلفات بسیار اندک بود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در دهه اول محرم امسال عملکرد هیئت های مذهبی بسیار عالی بود.