پوشش امدادی حوادث در محور ملکان – میاندوآب تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر خانی پیش از ظهر شنبه در نشست هیات مدیره جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی در ملکان با ارائه گزارشی از وضعیت جغرافیایی و اقتصادی شهرستان ملکان گفت: این شهرستان ملکان جنوبی ترین شهر استان و حلقه اتصال آذربایجان شرقی به استان های غربی است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: محور ملکان به میاندوآب یکی از پر ترددترین محورهای استان است واز امکانات اورژانسی کافی برخوردار نیست و ضروری است دستگاه های متولی امر نسبت به تقویت و پوشش امدادی حوادث جاده ای این محور اقدام کنند.

فرماندار ملکان به نقش هلال احمر در حوادث نیز اشاره کرد و گفت: نیروهای جمعیت هلال احمر در حوادث گوناگون پیشتاز بوده و خدمات امدادی شایانی به مصدومان از انواع حوادث ارایه می دهند و خواستار احداث پایگاه امدادی در محور ملکان به میاندوآب و تجهیز انبار امدادی این جمعیت هلال احمر هستیم.

خانی با اشاره به اینکه مدیریت بحران علمی کاربردی است که باید در آن از فناوری های جدید بهره مند شده و وضعیت موجود را ارتقا داده و پیشگیری های لازم را انجام دهیم، اظهار داشت: در همین راستا انجام مانورهای امدادی براساس سناریوها ی تعریف شده و در محک آزمایش قرار دادن نیروهای عمل کننده ضروری بوده و تاثیر آن در سنجش توان امدادی و رفع نواقص غیر قابل انکار است.