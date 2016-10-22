اجرای طرح شهاب در آموزش و پرورش خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زراسوندی پیش از ظهر امروز شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: در طرح شهاب و آموزش متوسطه با آموزش و پرورش کار مشترک داریم. بحث آموزش و پرورش در خانه های همه ما جاری است و حضور در شورای آن باید ۱۰۰ درصد جدی باشد.

وی افزود: روز چهارشنبه گذشته جامعه نخبگان کشور دیداری را با مقام معظم رهبری داشتیم که همه حاضران اعلام کردند که اطلاعات مقام معظم رهبری از دفاتر ما است و این نشان از اشراف بسیار بالای ایشان دارد.

رئیس بنیاد نخبگان خوزستان اضافه کرد: مقام معظم رهبری در این دیدار فرمودند که (تا پای جان برای علم و دانش نخبگان این کشور ایستاده ام) به نظرم اگر در این حوزه کار نکنیم کم کاری کرده ایم و باید مورد سوال و مؤاخذه قرار بگیریم.

زراسوندی گفت: در آموزش و پرورش مقداری خودسانسوری می کنند و خلاقیت های خوبی در خوزستان داریم که خیلی پررنگ نمی شود.

وی بیان کرد: پیش دبستانی ابتدای پرورش نخبگان و مستعدان در روند آموزش و پرورش تا پیش دانشگاهی است. مقام معظم رهبری فرمودند من از باشگاه پژوهشگران و سمپادها رضایت ندارم و رویکرد از سمت پرورش گلخانه ای باید به سمت پرورش باغچه ای تغییر رویکرد داد.

اعتبارات مورد نیاز پیش دبستانی در استان قابل تامین است

به گفته رئیس بنیاد نخبگان خوزستان، خیلی از اعتبارات مورد نیاز دوره پیش دبستانی در استان خوزستان قابل تأمین است.

زراسوندی تصریح کرد: اعلام آمادگی می کنم که کلاس ۲۰ نفره را در حاشیه شهر اهواز متقبل و دوره پیش دبستانی را برگزار می کنم و به نظرم تمامی استان باید برای برگزاری هر چه بهتر دوره پیش دبستانی وارد کار شود. از ظرفیت نخبگان برای تقویت جایگاه کنکوری نیز در حد توان بهره مند می شویم.

وی ادامه داد: طرح شهاب در آموزش و پرورش خوزستان اجرا می شود و ۱۹ هزار و ۲۳۶ نفر را سال گذشته تحت پوشش قرار دادیم. آموزش و پرورش تعهدات مالی را پرداخت نکرد ولی خود بنیاد نخبگان اقدام به پرداخت های مالی می کند.

رئیس بنیاد نخبگان خوزستان عنوان کرد: منابع داخلی داریم که می توان از آن برای کمک کردن به بنیاد نخبگان به منظور اجرای طرح شهاب استفاده کرد.

وی بیان کرد: دانش آموزان طرح شهاب در حقیقت بانک ژنی استان و آیندگان کشور هستند. در بحث آموزش متوسطه نیز دو طرح دوست علمی و اردوهای جهادی آموزشی داریم.

زراسوندی تصریح کرد: رتبه های زیر ۳۰۰ کنکور را به صورت اتوماتیک تحت پوشش داریم و برای کار فرهنگی نیز متعهد هستند. طرح دوست علمی را در ناحیه چهار آموزش و پرورش اهواز اجرا کردیم و هیچ هزینه ای نیز دریافت نشد. در این طرح دوره فشرده چهار روزه درون و برون مدرسه ای را اجرا و خوشبختانه خروجی خیلی خوبی داشت و بسیاری از آن دانش آموزان در کنکور قبول شدند.

رئیس بنیاد نخبگان خوزستان در ادامه گفت: در دو مدرسه عشایری اردوی جهادی آموزشی برگزار کردیم که آن هم نتیجه بسیار خوبی داشته است.

وی افزود: جشن کنکور واقعا جای خالی در خوزستان دارد. در سال گذشته ۵۷ نفر رتبه زیر ۳۰۰ را در کنکور کسب کردند که متأسفانه هیچ کدام در استان نماندند چون هیچ کاری برای افزایش اشتیاق ماندگاری آنها انجام نشد، به عنوان نمونه دانشجوی برگزیده خوزستان به اصفهان رفته و آنجا از وی تجلیل کردند.

زراسوندی اضافه کرد: هدیه رتبه های زیر ۳۰۰ را من متقبل می شوم و باید این جشن های تقدیری را در خوزستان دوباره برگزار کنیم.

رئیس بنیاد نخبگان خوزستان در پایان عنوان کرد: استان و مسئولان خوزستانی باید تکلیف خود را با علم و دانش روشن کند، دانشگاه های ما مورد تعرض قرار می گیرد و کسی به آن توجه نمی کند و مدیران استانی باید متعهد و ملزم به توجه داشتن به آموزش و پرورش شوند.