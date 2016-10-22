به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسرور پیش از ظهر امروز شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: همه ساله با کمیته امداد خمینی جشن عاطفه ها، نیکوکاری را برگزار می کنیم و تمام عواید آن صرف دانش آموزان بی بضاعت شده و برای آنها امکاناتی را تهیه و در اختیارشان می دهیم.

وی افزود: بخش اعظمی از این منابع را اگر بشود در اختیار توسعه پیش دبستانی قرار دهیم خیلی خوب است که برای تحقق آن باید یک تفاهمنامه را منعقد کرد.

رئیس سازمان دانش آموزی خوزستان تصریح کرد: یکی از شاخص های استاندارد برای رشد قبولی پایه سوم دبیرستان با داخلی شدن حوزه های هر مدرسه کاملا مغفول شده است.

مسرور گفت: به نظر می رسد ترکیبی که برای کارگروه کنکور است قابل اصلاح بوده و نقش بخش خصوصی را پررنگ تر کرده و در سیاست گذاری ها و اجرا نیز باید آنها را بیشتر دخالت بدهیم.

وی ادامه داد: استعدادهای درخشان و کتابخانه های عمومی به رشد کیفیت در بخش کنکور خیلی مؤثر هستند.

رئیس سازمان دانش آموزی خوزستان در پایان بیان کرد: باید حساسیت به مسئله کنکور در بدنه مدیریت فرهنگی خوزستان لحاظ شود.

مهدی رفیعی دهکردی معاون پرورشی آموزش و پرورش خوزستان نیز در ادامه جلسه پیشنهاد داد که توجه به برگزاری دوره پیش دبستانی را در اولویت اول آموزش و پرورش که نه بلکه استان خوزستان قرار دهیم.