انتشار دوباره ۱۰ هزار نسخه ای«سقای آب و ادب» در پویش روشنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری ششمین پویش مطالعاتی «روشنا»، دومین چاپ از کتاب سقای آب و ادب برای حضور در این پویش با شمارگان ۱۰ هزار جلد منتشر و راهی بازار کتاب و کتابفروشی ها شد.

استقبال مخاطبین و همچنین کمبود این کتاب در کتابفروشی ها، باعث انتشار دوباره این کتاب شده است. «سقای آب و ادب»، رمان و روایتی از زندگانی حضرت ابوالفضل علیه السلام است که به قلم سید مهدی شجاعی و در ده فصل از سوی انتشارات نیستان منتشر شده است.

این کتاب برای اولین بار در سال ۸۹ به چاپ رسیده و تا کنون ۱۵ بار تجدید چاپ شده است.

پویش مطالعاتی روشنا پیش از این نیز ۱۰ هزار نسخه از این کتاب را در آغاز این پویش، راهی بازار کتاب کرده که با توجه به قرارگرفتن در ایام محرم و همچنین کاهش قیمت ۷ هزار و ۵۰۰ تومانی کتاب، با استقبال خوب مخاطبین مواجه شده است.

ششمین پویش مطالعاتی «روشنا» از ابتدای محرم امسال کار خود را آغاز کرده است.کتاب رحمت واسعه که بیان خصایص حضرت سید الشهدا(ع) در بیانات و اشارات حضرت آیت الله العظمی بهجت (قدس سره) است و همچنین کتاب بچه های عاشورا که روایتی است از کودکان و نوجوانان همراه امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا به قلم طاهره ایبد، دو عنوان کتاب دیگر این پویش هستند.

ششمین دوره این پویش، به شرکت کنندگان به صورت هفتگی جوایزی را اهدا می کند که هر دوشنبه، برندگان از طریق پایگاه اطلاع رسانی «روشنا» اعلام می شوند.

مخاطبین می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از نحوه تهیه کتاب های پویش، به پایگاه rushana.ir مراجعه کنند.