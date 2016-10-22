انتظار یک سال بی سابقه برای فوتبال ایران را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج پیش از ظهر شنبه در شورای اداری شهرستان جهرم، گفت: وضعیت تیم های فوتبال ملی بزرگسالان و جوانان مناسب است که اگر به جام جهانی راه پیداکنند سالی بی سابقه را شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: امروز فوتبال ایران رده ۲۷ جهان را دارد و در فوتسال نیز سوم هستیم که جایگاهی بسیار مناسب است.

رئیس فدراسیون فوتبال یادآور شد:اعتبارات فوتبال کره جنوبی ۱۶۷ میلیون دلار است به گفته رئیس فدراسیون اما کل اعتبارات فوتبال ما ۱۵ میلیون دلار است که با این وضعیت رتبه ایران بیشتر از کره است.

تاج با اشاره به اینکه باید از تمامی داشته های کشور استفاده کنیم، گفت: فوتسال و فوتبال ساحلی در حال پیشرفت و دارای جایگاه های جهانی است که باید با استفاده از تمامی ظرفیت ها این مسیر ادامه پیدا کند.

وی تصریح کرد: از وزارت نفت هم به دلیل مشارکت در ساخت ورزشگاه ها تشکر می کنم که مهمترین ورزشگاه نیز در خرمشهر و نزدیک مرز ساخته شد.

رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: فینال جام حذفی را در کنار مرز ایران و عراق برگزار کردیم که همه دنیا شاهد امنیت موجود در ایران باشند.

تاج در خصوص فوتبال فارس نیز گفت: این استان از گذشته دارای جایگاه مناسبی در فوتبال کشور بوده که باید با برنامه ریزی مناسب این مهم مجدد محقق شود.