  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۱۴

رئیس سازمان جهادکشاورزی سیستان وبلوچستان خبرداد:

راه اندازی سامانه ۱۵۵۹ در بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان

راه اندازی سامانه ۱۵۵۹ در بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان

زاهدان - رئیس سازمان جهادکشاورزی سیستان وبلوچستان بااعلام این خبر گفت: این سامانه با هدف توسعه کشاورزی حرفه ای دراستان راه اندازی می شود.

رضا نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با راه اندازی این سامانه بهره برداران می توانند از خدماتی مانند آموزش، تهیه نهاده های مورد نیاز کشاورزی ازجمله سم و کود، تهیه ماشین آلات کشاورزی، اطلاعات هواشناسی و آزمایش های رایگان آب وخاک بهره مند شوند.

وی گفت: ارتقاء دانش کشاورزان، ایجاد کشاورزی حرفه ای وارائه خدمات کشاورزی به بهره برداران در کوتاه ترین زمان از مهمترین اهداف این سامانه است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی سیستان وبلوچستان با اشاره به اینکه سامانه ۱۵۵۹با شعار کشاورز تنها نیست شروع به کار می کند افزود: این سامانه موجب می شود که کشاورزان با بهره برداران پیشرو در داخل وخار ج از کشور تبادل اطلاعات علمی کنند .

کد مطلب 3802396

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها