راه اندازی سامانه ۱۵۵۹ در بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان

رضا نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با راه اندازی این سامانه بهره برداران می توانند از خدماتی مانند آموزش، تهیه نهاده های مورد نیاز کشاورزی ازجمله سم و کود، تهیه ماشین آلات کشاورزی، اطلاعات هواشناسی و آزمایش های رایگان آب وخاک بهره مند شوند.

وی گفت: ارتقاء دانش کشاورزان، ایجاد کشاورزی حرفه ای وارائه خدمات کشاورزی به بهره برداران در کوتاه ترین زمان از مهمترین اهداف این سامانه است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی سیستان وبلوچستان با اشاره به اینکه سامانه ۱۵۵۹با شعار کشاورز تنها نیست شروع به کار می کند افزود: این سامانه موجب می شود که کشاورزان با بهره برداران پیشرو در داخل وخار ج از کشور تبادل اطلاعات علمی کنند .